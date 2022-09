Certes, c'est ce qu'on attend des ailiers : finir les actions. Mais il ne faudrait surtout pas banaliser la prestation d'Alivereti Raka ce samedi contre la Section paloise. Car si l'ASM s'en est tirée à si bon compte, c'est que ses trois-quarts ont su parfaitement exploiter les failles des Béarnais sur les extérieurs. Après la jolie percée de Sébastien Bezy sur le côté gauche, les Clermontois ont bien compris qu'il y avait quelque chose à jouer.

Le premier essai arrivera donc d'un mouvement en première main. Après un ballon porté intéressant, Belleau et ses partenaires combinent, avec Penaud dans son dos en soutien et Alex Newsome qui sert parfaitement Raka dans le couloir gauche. Le retour de Clément Laporte et Jack Maddocks n'y font rien. Lancé ce Raka-là est inarrêtable.

Peu de temps après, il dépasse le même Laporte à la course sur un ballon poussé au pied. Mais la balle sort au moment où il aplatit, essai refusé. Pas grave, il est servi par George Moala, toujours sur ce côté gauche pour s'offrir un doublé. Damian Penaud avait trouvé la faille entre deux avants, au bénéfice d'un raffut sur Jordan Joseph et d'un sacré coup de rein.

Au-delà de ses deux essais, Alivereti Raka a réussi sur ses 7 courses ballon en main à battre cinq défenseurs. Forcément, cela génère de l'avancée pour son équipe. L'an dernier, il n'y avait pas eu que ses huit essais à retenir de ses performances. Sa capacité à casser les plaquages est un atout rare pour l'ASM.

Sa réussite, c'est aussi celle des trois-quarts clermontois qui ont affiché une belle forme. Newsome et Simone se sont d'ailleurs illustré positivement. Leur intégration, ainsi que celle de Plisson et Belleau a inévitablement fait un bond en avant avec cette victoire.