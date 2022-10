Avec trois défaites de suite dont une à domicile, la Section paloise se présentait sur sa pelouse du Hameau avec une pression inhabituelle. Gonzalo Quesada et son staff le savaient, et avaient fait le choix de mettre une équipe ambitieuse pour mettre encore plus le doute dans les têtes béarnaises, et tenter de s’installer durablement dans la première moitié de classement en cas de premier succès à l’extérieur. Le plan parisien ne s’est pas forcément déroulé comme prévu, avec une première mi-temps plutôt ratée. Mais suite à l’expulsion de Kremer et au prix d’une fin de match exceptionnelle, le Stade français a tout renversé pour s’imposer in extremis à la sirène, grâce à Harry Glover et Joris Segonds.

Plus d'informations à venir...