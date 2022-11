L'image avait fait le tour des réseaux sociaux. Lors de la rencontre de Top 14 face au Stade français à Ernest-Wallon, deux militants avaient pénétrés la pelouse toulousaine pour s'accrocher de longues minutes aux poteaux. Ce geste protestataire, qui peut prêter à sourire, ne doit pas faire rire le Stade toulousain à l'heure actuelle. Alors que Didier Lacroix avait fermement condamné ce geste, le club de Haute-Garonne a été condamné à 5000 euros d'amende par la commission de discipline de la LNR, ce mercredi. Toulouse a été reconnu coupable de "désordres occasionnés par des joueurs, des dirigeants et/ou le public d’un club ou des clubs en présence" et plus particulièrement pour "irruption d’une ou plusieurs personnes non autorisées dans une des zones réservées à la compétition (enceinte de jeu, vestiaires ou couloirs donnant accès à ces zones) avec incident".

Sanctionné d'un avertissement, le club a vu une amende de 5000 euros être prononcée à son encontre. Cela est, en fait, lié à un sursis qui avait été prononcé par la commission de discipline le 15 juin 2022 et qui a donc été révoqué suite à ce nouvel événement. Parmi les autres affaires traitées par la commission, Pierre-Henry Broncan a été relaxé, alors qu'Aurillac a été sanctionné d'un avertissement et que Biarritz a écopé d'une amende de 5000 euros assortie d'un sursis.