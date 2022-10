Arrivé de Toulouse sur les bords de Méditerranée en 2020, le deuxième ligne est assez logiquement présent dans cette liste de potentiels vainqueurs des Oscars du Rugby Midi Olympique. Aérien et puissant, il dispose d’un profil précieux dans le secteur qu’il occupe. Très agile en touche, il sait faire mal à l’impact avec ses 2m03 pour 110kg et son explosivité impressionnante. En plus de ses qualités intrinsèques et de ce talent qui l’a amené au très haut niveau, celui qui porte toujours un bandeau montre de très importants atouts défensifs. Il détient une moyenne de plus de neuf plaquages par rencontre cette saison tout en n'en manquant très peu (0.7/match).

Présent dans les matchs importants, c’est lui qui avait d’ailleurs inscrit le deuxième essai montpelliérain lors de la dernière finale du Top 14 face à Castres. Aux côtés de Bastien Chalureau, ils avaient livré à eux deux une très grande performance et formé un attelage ultra-complémentaire. Double champion de France (il l’est aussi avec Toulouse en 2019), c’est un gagnant dans l’âme.

Top 14 - Florian Verhaeghe (Montpellier)Icon Sport

À 25 ans, sa présence dans la toute récente liste du XV de France pour préparer l’Autumn Nations Séries n’a donc rien d’étonnant. Il a été retenu avec son compère du MHR Paul Willemse, bien plus installé à ce poste sous le maillot frappé du coq. De nature discrète dans les médias, c’est sur le terrain et par la répétition de ses matchs de qualité qu’il a gagné le droit d’apparaître dans le carnet du sélectionneur Fabien Galthié. S’il a sa chance avec le XV de France, il devra montrer sa capacité à encore élever un peu plus son niveau sur la scène internationale.