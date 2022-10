Match après match il confirme qu'il est un des meilleurs joueurs du Top 14. Aligné une fois de plus à l'ouverture depuis la blessure de Romain Ntamack, Thomas Ramos a guidé le Stade toulousain vers la victoire. Il a inscrit tous les points de son équipe, avec un essai et sept pénalités. Malgré un seul échec au pied sur sa tentative de transformation, il a été le maître à jouer de Toulouse dans ce succès. Sur le plan offensif c'est six ballons portés, quatre plaquages cassés et un franchissement. Il est le MVP la Grande Mêlée de la semaine.