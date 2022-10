Castres remporte le choc contre le MHR, La Rochelle gagne à Bayonne... Nos pronos pour la 6e journée

Castres - Montpellier

Le Castres olympique qui connaît un début de saison poussif, pointant à la dixième place du classement avec neuf points, espère prendre sa revanche sur sa pelouse dans un remake de la finale passée. Les Castrais devraient compter sur le retour de leur ouvreur argentin, Benjamin Urdapilleta titulaire pour la première fois de la saison. Montpellier battu par le Stade toulousain lors de la dernière journée, voudra se racheter et poursuivre son bon début de saison? Avec une équipe remaniée Carbonel débutera la rencontre sur le banc, Garbisi n'est pas sur la feuille de match. Willemse lui sera titulaire en deuxième ligne. Dans ce contexte Castres pourrait bien en profiter et remporter cette première rencontre de la journée.

Quel est votre pronostic ? Sondage 4968 vote(s) Castres Match nul Montpellier

Notre pronostic : victoire de Castres

Bayonne - La Rochelle

Les Bayonnais défaits la semaine dernière contre Brive face à un concurrent direct vont tenter de réaliser l'exploit en s'imposant à domicile contre le deuxième du championnat. Les Basques aligneront leur charnière d'expérience Machenaud-Lopez mais seront privés de leur habituel capitaine Denis Marchois blessé aux ischios. La Rochelle profite de ce déplacement pour ménager des cadres comme Aldritt et Danty, mais aligne une équipe compétitive avec des joueurs comme Skelton, Thomas ou encore Sazy et devrait assurer la victoire pour continuer de talonner le Stade toulousain.

Quel est votre pronostic ? Sondage 5127 vote(s) Bayonne Match La Rochelle

Notre pronostic : victoire La Rochelle

Racing 92 - Pau

Les rencontres contre Pau pour le Racing 92 sont souvent gages de réussite, cinq victoires sur les cinq derniers face-à-face. D'autant que les franciliens retrouveront dans leurs lignes arrières le centre international Gaël Fickou, blessé depuis la fin du mois d'août. Les palois lanterne rouge du Top 14 subissent une infirmerie pleine avec des éléments comme Lucas Rey, Zack Henry ou encore Romain Ruffenack. Le Racing 92 devrait logiquement poursuivre sa série contre le club béarnais et remporter cette rencontre de la sixième journée de Top 14.

Quel est votre pronostic ? Sondage 4552 vote(s) Racing 92 Match nul Pau

Notre pronostic : victoire du Racing 92

Stade français - Perpignan

Peut-être la rencontre la plus équilibrée du week-end,, les parisiens ont réalisé un début de saison poussif malgré ses deux victoires contre Clermont et Bayonne à domicile mais reste sur deux défaites consécutives. Ils seront toujours privés de Morgan Parra dont le retour est programmé dans deux semaines. Perpignan qui reste sur deux victoires après son début de saison compliqué, espère poursuivre sur cette dynamique et tentera d'accrocher le plus longtemps cette équipe parisienne. Le Stade Français reste tout de même favori du fait de l'avantage du terrain.

Quel est votre pronostic ? Sondage 4773 vote(s) Stade Français Match nul Perpignan

Notre pronostic : Victoire du Stade français

Toulon - Brive

Toulon devrait confirmer à domicile après sa victoire à Pau. Avec une bonne nouvelle le retour de Kolbe et titulaire sur l'aile droite, et le retour de Baptiste Serin sur le banc, les Toulonnais devraient logiquement s'imposer dans cette rencontre et essayer de se rapprocher du podium. Brive imprévisible cette saison, petit vainqueur de Bayonne la semaine passée, va essayer de bousculer cette équipe varoise mais pourrait bien tomber contre trop fort.

Quel est votre pronostic ? Sondage 4587 vote(s) Toulon Match nul Brive

Notre pronostic : victoire de Toulon

Toulouse - Clermont

C'est le choc de cette sixième journée de Top 14, le leader toulousain accueil Clermont dans un match qui s'annonce de haute intensité. Fort de sa victoire contre Monpellier Toulouse veut poursuivre en tête du classement et veut compter sur le retour de ses cadres comme Dupont ou Jelonch pour s'adjuger le choc. Toujours privé de Ntamack, c'est Ramos qui officiera en 10 et Jaminet derrière.Clermont qui réalise un bon début de saison notamment avec ses arrières, fait tourner sur ce déplacement. Après avoir perdu Cancoriet pour une longue durée et Ithurria laisser au repos, Clermont devrait subir la loi des Toulousains.

Quel est votre pronostic ? Sondage 4931 vote(s) Toulouse Match nul Clermont

Notre pronostic : victoire de Toulouse

Lyon - Bordeaux

Pour cette affiche de clôture de la sixième journée, Lyon en difficulté en ce début de saison reçoit Bordeaux pour un choc entre deux équipes dont le niveau semble proche. Le Lou qui sort d'un lourde défaite contre Clermont espère se racheter devant son public. Pour cela les Rhodaniens compteront sur leur pépite Niniashvilili de retour dans le groupe et devront améliorer leur secteur défensive qui leur fait défaut depuis le début de saison. L'UBB se déplace sur la pelouse de Gerland avec plusieurs de ses internationnaux comme Jalibert et Moefana pour accrocher un résultat. Malgré tout le Lou devrait l'emporter avec l'appui de son public.

Quel est votre pronostic ? Sondage 4528 vote(s) Lyon Match nul Bordeaux

Notre pronostics : victoire de Lyon