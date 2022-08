"Il y a eu des actions très positives en attaque ce soir (vendredi), a réagi Jérémy Davidson dans le vestiaire. C’est ce que l’on avait travaillé lors des deux stages effectués à Bugeat et Saint-Affrique. Certes, on a joué contre une équipe qui était très jeune, mais nous aussi, on avait pas mal de jeunes joueurs du centre de formation qui ont joué pour la première fois avec les couleurs du CAB. On a fait beaucoup tourner, avec pas mal de très jeunes, dont trois de 18 ans qui sont rentrés en fin de match. Ça, c’est très positif. Pour l’instant, on est dans les temps. Mais il nous faut encore jouer un match avec un peu moins de changements et le retour de quelques cadres la semaine prochaine. Ça ressemblera plus à un match de Top 14."

Le coach du CAB s'est également dit satisfait de la conquête briviste : "La conquête a été bonne, que ce soit en mêlée ou en touche. La vitesse qu’on a mis dans le jeu a parfois été bien. Après, il faut qu’on arrive à plus enchaîner les temps de jeu en défense. Mais ça va venir, on n’a pas beaucoup travaillé là-dessus pour le moment. C’est un axe de travail sur lequel on va se focaliser."

Et d'ajouter à propos des nouveaux joueurs de l'effectif ayant fait leurs débuts (Vanai, Da Silva, Van Der Merwe, Papali'i, Arnold) : "On voit qu’ils se sont très vite acclimatés au jeu briviste. Ils n’étaient pas perdus sur le terrain... C’est de bon augure." Brive défiera le Racing 92 vendredi prochain (19 h), à Terrasson, pour conclure leur préparation estivale.