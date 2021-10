Interrogé sur le cas de Frédéric Michalak, qui doit arriver courant décembre, Franck Azéma a répondu de la sorte : "Oui, je ne vois pas pourquoi ça changerait. Plus il y a de compétences et mieux c’est. Des compétences, on sait qu’il en a. Il a aussi la chance d’avoir de nombreuses expériences en tant que joueur, en tant qu’entraîneurs, mais aussi en tant que consultant, que ce soit dans le XIII ou dans le XV. Ce sera bénéfique pour l’équipe."