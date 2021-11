Perpignan : Fa’asalele rempile, Duguivalu ciblé

L’Usap continue d’avancer sur la constitution de son effectif pour la saison prochaine : après Mateo Rodor et George Tilsley, le club catalan a obtenu la prolongation de contrat de Piula Fa’asalele (33 ans, 21 sélections).Le deuxième ou troisième ligne samoan, arrivé en 2019 en Catalogne, s’est engagé pour une saison de plus, avec une deuxième en option. Le champion duPro D2 va en revanche devoir batailler pour conserver Alivereti Duguivalu (24 ans). Le centre ou ailier, une des satisfactions individuelles du début de saison, avec huit matchs pour un essai, est dans le viseur de Brive et de Castres, selon nos informations.Arrivé en 2017 à Aimé-Giral, le Fidjien donne la pleine mesure de son potentiel après plusieurs saisons contrariées par des blessures.

Stade français : un espoir uruguayen à l’essai

Juan Manuel Tafernaberry, jeune demi de mêlée uruguayen, va passer deux semaines au sein de l’académie duStade français, comme indiqué par Los Teritos.Le numéro 9 a participé à la tournée européenne des Teros qui a notamment vu la sélection sud-américaine rivaliser avec l’Italie, samedi dernier (17-10).

Provence Rugby : de La Vega va repartir à Toronto

Les Toronto Arrows ont dévoilé leur effectif en vue de la prochaine édition de la Major League Rugby : le troisième ligne argentinTomàs de la Vega (31 ans, 14 sélections), recruté par Aix-en-Provence comme joker médical de Nicolas Mousties, fin septembre, figure dans le groupe.Aligné à cinq reprises en ProD2 cet automne, l’ancien Puma va donc prochainement quitter le club provençal.