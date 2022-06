Toulouse et Bordeaux-Bègles qualifiés en finale... Nos pronos pour les demi-finales du championnat

Castres - Toulouse

C'est la première des deux demies au programme. Castres, premier de la phase régulière, affronte Toulouse, le champion sortant. Dans ce derby aux enjeux immenses, la tension sera très certainement présente et le jeu pourrait être haché. Les deux équipes sont en pleine bourre et les Castrais ont profité d'une semaine de repos la semaine dernière, alors que les Toulousains croisaient le fer avec les Rochelais. Mais justement, lors de ce barrage face à La Rochelle, le Stade toulousain a impressionné en affichant une maîtrise monstre.

De retour à un niveau qui semble inaccessible pour l'écrasante majorité des équipes du championnat, les coéquipiers d'Antoine Dupont pourraient dominer cette confrontation, d'une courte tête. Nous les donnons vainqueurs.

Quel est votre pronostic ?

Montpellier - UBB

Là encore, il est très difficile de pronostiquer ce duel entre deux équipes qui sont restées très proches cette saison. D'autant plus qu'on ne sait pas dans quel état d'esprit arriveront les Bordelais à Nice, eux qui se sont enfoncés dans une ambiance tendue durant les deux dernières semaines. Il n'empêche que les hommes d'Urios ont écrasé le Racing 92 en barrage, après une seconde mi-temps exceptionnelle, et arrivent avec un peu plus de confiance à l'Allianz Riviera.

En plus, ils ont, cette saison, battu deux fois les Montpelliérains. Ils sont donc nos favoris, face à des Cistes amputés de leur génial numéro 9 Cobus Reinach, ou encore de leur surpuissant deuxième ligne Paul Willemse. Même s'il faut toujours se méfier des Cistes, qui comptent dans leurs rangs des joueurs d'exception, Bordeaux pourrait être en finale.

Notre pronostic : victoire de Bordeaux-Bègles.