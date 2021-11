Toulouse assure, Bordeaux domine le Racing 92... Nos pronos pour la 11ème journée avec PARIONS SPORT

Biarritz - Stade français

Après s'être incliné à deux reprises (face au RCT et à la Section paloise) avant la trêve, c'est un Biarritz olympique très en forme que l'on attend sur la pelouse d'Aguiléra. Bien que le Stade français ait pour obligation d'engranger un maximum de points pour rattraper son retard au classement, il se pourrait bien que les hommes de Gonzalo Quesada tombent dans le piège des Biarrots ce samedi après-midi. Malgré deux erreurs de parcours à domicile, on sait bien que le BO reste très dangereux dans son antre et c'est donc pour cette raison que l'on a envie de miser sur une victoire de Biarritz dans un match que l'on imagine tout de même séré face à des Soldats roses accrocheurs.

Notre pronostic : victoire de Biarritz

La Rochelle - Pau

La Section paloise fait un début de saison en demi-teinte, avec cinq victoires pour cinq défaites, mais le bilan reste tout de même plus satisfaisant que celui de l'année dernière à ce stade du championnat. Avec deux victoires consécutives en fin de bloc, les hommes de Piqueronies ont fait le plein de confiance. Mais cela sera t-il suffisant pour aller battre les Rochelais à Marcel-Deflandre ? Sur le papier il semblerait que non bien que tout reste possible face à un Stade rochelais qui s'est montré très irrégulier en début de saison. Malgré tout on mise sur une victoire de La Rochelle qui doit se rattraper et récupérer un maximum de point pour s'installer un peu plus confortablement dans le top 6.

Notre pronostic : victoire de La Rochelle

Montpellier - Castres

Invaincus à domicile, les Castrais ont en revanche plus de mal quand il s'agit de se déplacer et ne comptent qu'une seule victoire à l'extérieur cette saison (face à Clermont pour le compte de la deuxième journée du championnat). Le MHR quant à lui est sur une belle lancée de trois victoires consécutives dont deux à l'extérieur et se trouve actuellement dans les trois meilleures équipes de Top 14. Une place qu'ils veulent sans nul doute conserver et pour cela, il faudra assurer face à des Castrais qui ont envie de passer la porte du top 6 (actuellement septièmes). Un match qui s'annonce donc très accrocheur mais à l'issue duquel on voit Montpellier l'emporter.

Notre pronostic : victoire de Montpellier avec bonus défensif pour Castres

Perpignan - Clermont

Avec seulement trois victoires depuis le début de la saison Perpignan pointe en bas du tableau et doit absolument se racheter face à l'ASM Clermont. Un match sur la pelouse d'Aimé Giral qui risque de ne vraiment pas être simple pour l'USAP, face à une équipe qui doit également rattraper son retard au classement pour espérer intégrer le top 6 et accéder aux phases finales. Un match avec donc un peu plus d'enjeu que ce que l'on pourrait croire. Pour cette rencontre, on mise sur une victoire de Clermont face à des Usapistes que l'on imagine décontenancé par le jeu mis en place en face.

Notre pronostic : victoire de Clermont

Toulon - Lyon

Très en difficulté depuis le début de la saison et sans doute un brin perturbé par les différends avec le staff, les Toulonnais se retrouvent tout en bas du classement avec les deux promus. L'arrivée de Frank Azéma peut changer la donne et c'est sans doute face à Lyon que l'effet Azéma pourrait commencer à porter ses fruits. Mais rien ne sera évident face à cette équipe du Lou qui depuis le début de la saison réussit à s'imposer face à plusieurs grosses équipes de ce Top 14. Pour Toulon, après cette trêve et sur sa pelouse, c'est le match qu'il faut gagner pour se redonner confiance pour la suite de la saison et c'est pour cette raison que l'on donne l'avantage au RCT.

Notre pronostic : victoire de Toulon

Toulouse - Brive

Leader encore et toujours, depuis le début de la saison, le Stade toulousain survole le championnat avec seulement deux défaites à l'extérieur. Dans son antre, sur la pelouse d'Ernest Wallon rien ne semble résister à ces Toulousains et il se pourrait bien que cela continue encore ce week-end malgré l'absence des internationaux. Les Brivistes eux accumulent plus de défaites que de victoires mais ont tout de même terminé sur une bonne note en s'imposant face au Racing 92. L'avantage ira malgré tout au Stade toulousain que l'on imagine difficilement offrir quoi que ce soir à son adversaire du jour.

Notre pronostic : victoire de Toulouse

Racing 92 - Bordeaux

La dernière défaite des Racingmen à Brive a très certainement marqué les esprits, tandis que de son côté, l'UBB a enchainé les bonnes performances depuis le début de la saison à l'exception du dernier match pour le compte de la dixième journée de Top 14 qui s'est soldé par une défaite face à La Rochelle. Finalement une chose est sûre, c'est que les deux équipes auront envie d'en découdre. Mais qui aura le dernier mot ? Pour cette fois on mise sur Bordeaux qui semble dans une meilleure dynamique que les hommes de Laurent travers et qui peuvent très certainement accrocher une victoire sur la pelouse de l'Arena.

Notre pronostic : victoire de Bordeaux