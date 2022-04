Il paraît que les Castrais ont affiché le score du match aller dans leur vestiaire. Qu'est-ce que cela vous inspire ?

Que le score soit affiché dans leurs vestiaires à la limite ça les regarde, nous on a notre propre histoire à construire cette saison. C’est sûr que le match aller s’était plutôt bien passé pour nous avec une belle victoire. Entre les anciennes confrontations de Castres et ce match-là on s’attend forcément à une revanche de leur part. Et depuis quelques saisons les matchs à Castres nous sont un peu défavorables, alors un homme averti en vaut deux. On sait à quoi s’attendre sur ce match.

Vous êtes actuellement troisièmes du championnat, faut-il viser les deux premières places et donc la demi-finale directe ?

Il est évident que c’est un match charnière avec celui de Lyon. Si on veut espérer être bien positionné dans le top 6, après viser les demi-finales comme certains le visent déjà, ça n’a jamais été la philosophie du club. Nous voulons bien figurer dans le top 6 et on a aussi ce challenge de bien figurer en Coupe d’Europe. Notre vision, elle est à court terme sur ce match de Castres et ceux de Coupe d’Europe qui arrivent derrière. On a trois semaines charnières et je pense qu’à partir de là peut-être qu’on aura un peu plus de visibilité sur quels sont nos objectifs. Mais encore faut-il jouer les matchs pour annoncer quelque chose. Il n'y a rien à annoncer si ce n’est que c’est très dur d’aller gagner là-bas. Et qu’on a de l’ambition, on va essayer de faire un beau match à Castres.

Il y a plusieurs changements dans le XV de départ, il y aura un turnover lors des prochaines semaines ?

Comme vous avez vu la semaine dernière on a fait un panachage. On sait la dureté des saisons, on gère aussi notre effectif en fonction de ça. Il y aura encore du panachage sans doute, mais ce qui est important c’est que l’on ait une équipe compétitive. Notre philosophie c’est d’être compétitif quelles que soient les compositions. Je crois qu’on l'a prouvé sur le match de Montpellier et le match de Lyon la semaine dernière.

Comment va Anthony Jelonch, absent contre Lyon ?

Il s'est blessé un peu la semaine dernière, il est en train de se soigner. Je ne pense pas qu'il sera disponible pour ce week-end.