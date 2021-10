L'hiver ne s'est pas encore installé, mais le jeu d'hiver avec la pluie et le mauvais temps était bien présent ce samedi après midi au stade du Hameau. Et à ce petit jeu, c'est la Section paloise qui a remporté les quatre points de la victoire, essentielle dans la lutte au maintien.

Une rencontre extrêmement serrée à l'image de la première période où ce sont les ouvreurs de chaque équipe qui ont fait gonfler le score. Peu d'actions d'essais à se mettre sous la dent, mais beaucoup d'en-avants, d’imprécisions, de touches mal captée des deux côtés... A la pause donc, ce sont les Palois qui sont entrés devant au vestiaire (9-6) grâce à son ouvreur anglais Henry.

Henry inscrit les 18 points de Pau

La pluie était toujours bien présente en seconde période et les acteurs ont joué avec. Les équipes n'ont pris aucune prise de risque dans leurs trente mètres, donnant des coups de pied, parfois de pression, parfois juste pour se dégager. Et c'est Paris qui a été plus fragile dans ce domaine, permettant à Henry de continuer à faire gonfler le score grâce à sa précision devant les perches. L'ouvreur anglais ayant inscrit tous les points de son équipe cet après-midi (18-9).

Top 14 - La défense de Pau face au Stade françaisIcon Sport

Dans cette rencontre très hachée, la Section paloise ne laisse pas le bonus défensif aux joueurs parisiens. Grâce à cette victoire, Pau se donne de l'air au classement. Les Parisiens, qui n'ont pas su dompter les conditions climatiques, rentrent à la capitale avec zéro point, eux qui restaient sur trois victoires consécutives.