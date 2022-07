Zach Mercer (Montpellier)

En débarquant dans l'hexagone, Zach Mercer n'était pas connu du grand public français. Un an plus tard, il est un des joueurs que l'on retient de la saison de Top 14 écoulée. L'ancien chouchou des supporters de Bath a conquis la France entière cette saison, en se révélant être un numéro 8 d'exception, qui aurait même toute sa place dans une sélection comme l'équipe d'Angleterre. À 25 ans, Mercer a disputé 32 matchs cette saison, tous de très haut niveau.

Son activité ballon en main et sa faculté à faire vivre le ballon n'ont pas d'égal en championnat. Grâce à ses prouesses,le MHR a réalisé une très grande saison, terminant deuxième de la phase régulière et champion de France, fin juin. Mission remplie pour Mercer, définitivement une des plus belles recrues de la saison.

Aymeric Luc (Toulon)

On l'avait quitté en larmes, pour son dernier match avec l'Aviron bayonnais. Aymeric Luc venait de manquer son tir au but, lors du derby face à Biarritz, et de condamner son équipe à la relégation. Cette descente de Bayonne, elle a amené le départ de l'arrière vers le Rugby Club Toulonnais. Et il fut LA bonne pioche du recrutement rouge et noir. Par sa vitesse et ses crochets, il a fait énormément de mal aux défenses adverses. La preuve, il est le joueur ayant le plus franchi cette saison (19 franchissements).

En 31 matchs sous les couleurs toulonnaises, Luc a inscrit huit essais. Les performances du véloce arrière étaient telles, qu'il a même été convié plusieurs fois dans le groupe élargi du XV de France cette saison. Il est d'ailleurs présent au Japon en ce début juillet. Définitivement une bonne pioche.

Top 14 - Aymeric Luc (Toulon)Icon Sport

Beka Gorgadze (Pau)

C'était une petite surprise de voir Beka Gorgadze partir de l'Union Bordeaux-Bègles en fin de saison dernière. Le numéro huit quittait la Gironde pour le Béarn, et grand bien lui en a pris. Le Géorgien a réalisé une très grosse saison pour ses débuts sous les couleurs paloises. Déjà, il fut le meilleur plaqueur de son équipe, et le quatrième de la saison en Top 14. Avec 206 plaquages réussis et seulement 18 manqués, on peut dire qu'il s'est montré infranchissable.

Mais ballon en main aussi, Gorgadze a été très utile à Pau. Gros porteur de balle, il a profité de sa puissance et de son intelligence de jeu pour mettre incessamment son équipe dans l'avancée. Le troisième ligne fait partie des très belles recrues paloises, tout comme son compère Jordan Joseph.

Bautista Delguy (Perpignan)

Perpignan a eu du mal à trouver son souffle en début de saison. Malmenée, l'USAP s'en est remise à ses cadres. Parmi eux, l'ailier des Pumas, Bautista Delguy. Venu de Bordeaux-Bègles, le joueur aux appuis de feu a souvent été le danger principal de la ligne d'attaque catalane. Son seul petit problème ? Son manque de disponibilité entre la sélection argentine et les blessures, qui l'ont empêché de réaliser une saison véritablement énorme.

Il n'empêche que l'homme aux 62 plaquages cassés cette saison a grandement participé au maintien des siens. Pour l'année prochaine, il ne continuera pourtant pas l'aventure avec l'USAP et s'est engagé à Clermont. Peut-être le retrouverons-nous dans ce top dans un an ?

Top 14 - Bautista Delguy (Perpignan)Icon Sport

Paolo Garbisi (Montpellier)

Montpellier avait eu des difficultés au poste d'ouvreur, la saison dernière. Anthony Bouthier et même Benoît Paillaugues avaient dû officier en 10, à cause des nombreuses blessures au poste. Mais cette saison, un jeune Italien a réussi à mettre tout le monde d'accord. En concurrence avec André Pollard - excusez du peu - Paolo Garbisi a convaincu grâce à ses belles performances.

Ouvreur de caractère qui n'hésite pas à attaquer la ligne, l'Italien n'a eu de cesse de progresser tout au long de la saison. Si le gaucher a connu quelques déchets au niveau de son jeu au pied en début de saison, il a su rectifier le tir, et guider Montpellier vers le titre national. La saison prochaine, Garbisi sera en concurrence avec Louis Carbonel, mais pour le moment, c'est lui le boss.

Mentions honorables du top des recrues :

Jordan Joseph (Pau), Nick Champions de Crespigny (Castres), Tevita Ratuva (Brive), Jonathan Danty et Remy Picquette (La Rochelle), Romain Taofifenua et Beka Saghinadze (Lyon), Jiuta Wainiqolo (Toulon).