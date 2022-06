C'est un grand bonhomme du championnat de France qui va faire ses adieux ce dimanche soir ! À 34 ans, Yoann Maestri va prendre sa retraite. L'ancien capitaine de l'équipe de France a expliqué son choix dans les colonnes de l'Équipe : "C'est le moment d'arrêter. J'y réfléchis depuis le début de la saison et dans ma tête, tout est clair. Je ne chercherai pas à faire la saison de trop. J'ai d'ailleurs été contacté par un club français. Humainement et sportivement, tout était réuni pour vivre une belle saison dans ce club qui me tient à coeur. J'ai même dit oui sur le coup, mais après réflexion, j'ai finalement refusé, c'est le moment d'arrêter."

L'ancien Toulonnais aura remporté deux boucliers de Brennus et une H Cup (aujourd'hui Champions Cup) avec le Stade toulousain, où il a évolué entre 2009 et 2018. "Tout au long de ma carrière, j'ai eu la chance d'énormément jouer, comme à Toulouse. J'ai vécu de grands moment, et été très chanceux. J'ai le souhait d'attaquer une nouvelle partie de ma vie avec de l'énergie, ce sera le cas. Actuellement, je ne suis pas totalement usé pour ma vie d'après, la décision de raccrocher les crampons semble donc évidente."

Une pige au Japon ? La porte est (encore) ouverte

Si pour les terrains de l'Hexagone, la décision est prise et arrêtée, il est encore possible de voir Yoann Maestri jouer encore un peu au rugby. Le deuxième ligne n'exclut pas de faire une petite pige au Japon : "Ce serait l'occasion de découvrir une autre culture, partir seul et me confronter à une vie totalement différente. Ça fait forcément un peu peur, mais c'est ce qui est excitant."

Quoi qu'il en soit, Yoann Maestri fera ses adieux aux pelouse de France ce dimanche après la rencontre face à Brive. Ce sera alors son 248ème en Top 14 ! Même si le Stade français n'a plus rien à jouer, une victoire face au CAB serait la meilleure sortie possible pour le deuxième ligne aux 75 sélections en bleu.