Ces derniers mois, Yoan Tanga a changé de dimension. La saison dernière, le troisième ligne est devenu un des numéros huit les plus dominants du Top 14 avec la tunique du Racing 92 sur les épaules. Un exercice exceptionnel qui lui a valu une convocation avec le XV de France et un petit voyage au Japon.

Au pays du soleil levant, l’ancien Castrais ou Agenais a connu ses deux premières sélections avec le maillot bleu. Deux premières prestations qui en auront surpris plus d’un, ou plutôt confirmer tout son talent. Les Japonais n’ont pu que constater toute sa faculté à casser des plaquages et faire avancer les siens.

Mais la découverte du XV de France n’est pas le seul énorme changement dans la carrière de Tanga. Lors de cette saison 2022/2023 (qui débute ce samedi), le natif de Bondy va revêtir un autre maillot, celui de La Rochelle. Chez les champions d’Europe en titre, il va tenter de poursuivre son évolution, qui ne s’arrête plus depuis de longs mois désormais.

La bonne pioche sur Royaltiz ?

Vous l’avez compris, Yoan Tanga a toutes les qualités pour vous donner le sourire durant les prochains mois. Le 23 août dernier, le troisième ligne a intégré Royaltiz. Il a donc été le douzième joueur de Top 14 à débarquer sur la plateforme au milieu des Antoine Dupont, Jonathan Danty, Sekou Macalou ou encore Gabin Villière.

Même si on le rappelle, jouer comporte des risques, Yoan Tanga a tout pour être une des bonnes pioches de la saison. L’ancien pensionnaire du CO devrait avoir énormément de temps de jeu avec les Maritimes. De plus, son association avec Grégory Alldritt, en fait saliver plus d’un. Capable de porter le numéro huit, mais également d’évoluer sur l’aile de la troisième ligne.

La saison dernière, Tanga a pris part à 23 rencontres de championnat avec le Racing, on devrait être dans les mêmes standards avec le Stade rochelais. Tout cela avec possiblement de nouvelles convocations avec le XV de France, ça se tente non ?