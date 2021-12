Ce fut un des serpents de mer de l’année 2021, apparu dès le mois de février. On veut parler ici des rumeurs d’un départ anticipé du manager du Lou Pierre Mignoni, dont le contrat court jusqu’au mois de juin 2023. Au début de l’année en effet, celui-ci avait été sondé par Mohed Altrad pour prendre la tête du staff montpelliérain. Des rumeurs que le président Yann Roubert avait alors tué dans l’œuf, en se montrant d’une formelle inflexibilité. "La porte est fermée à double tour et il n’y a aucune raison de l’entrouvrir. Il est hors de question de laisser partir Pierre (Mignoni) qui est au centre de notre projet."

Un temps d’incertitude qui avait eu le mérite d’être réglé entretemps, Pierre Mignoni obtenant la prolongation de son staff ainsi que l’arrivée de Sébastien Bourdin à la tête de la préparation physique, tout en voyant ses prérogatives renforcées et précisées.

"Il me semblait que l’on s’écartait des valeurs et de la ligne de conduite que nous nous étions fixées au départ, nous confiait Mignoni au mois d’août. Parfois, cela fait du bien de se dire les choses comme on a pu le faire avec le président ou notre actionnaire principale, M. Ginon. Il fallait savoir si l’on devait se contenter d’avoir une équipe sympa dans un Top 14 toujours plus concurrentiel, ou si l’objectif demeurait de viser plus haut. On a très peu de joueurs qui veulent partir de chez nous, et c’est bien, c’est signe que le club se construit bien. Mais il y avait parallèlement eu une perte de valeurs, et l’institution avait besoin d’être encore plus forte."

" S’il y a des rumeurs, elles sont fausses "

Des soucis que le club s’est attelé à régler, notamment par le biais d’un joli recrutement, réaffirmant haut et fort son ambition d’aller chercher un titre dans les années à venir. Reste que les résultats toujours en dents de scie du club lyonnais, couplé à la fin de contrat à l’horizon 2022 d’une grande partie de l’effectif rhodanien, n’ont semble-t-il toujours pas soigné la relative impatience du manager arrivé entre Rhône et Saône à l’été 2015. De quoi faire naître de nouvelles rumeurs de départ, amplifiées par les bruits de couloir d’un club où les joueurs en fin de contrat commencent à manifester de l’inquiétude ?

"S’il y a des rumeurs, elles sont complètement fausses et infondées, nous a de nouveau confié Yann Roubert cette semaine. L’avenir du Lou est avec Pierre Mignoni, puisque Pierre est sous contrat avec nous jusqu’en 2023 au moins. Et s’il estime que notre club peut continuer à progresser avec lui et inversement, j’espère qu’il le sera encore au-delà. On discute à ce sujet, mais on ne se laissera en aucun cas dicter notre timing par des agents un peu trop pressés." Voilà qui a le mérite d’être clair....