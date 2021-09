Nous avons vu une UBB à deux visages aujourd'hui, non ?

Oui, exactement. Une première mi-temps compliquée avec beaucoup de fautes de main et d'erreurs techniques. Brive en a profité en cassant le rythme. En deuxième période, nous sommes parvenus à nouer notre jeu avec de la détermination et des intentions. C'est bien, puisqu'on a gagné car si on fait ça toute la saison, ça risque d'être difficile surtout contre les grosses équipes. Psychologiquement il va falloir encadrer tout ça.

Oui, Curieusement, vous aviez fait un bon premier quart d'heure puisque vous meniez 9-0... Était-ce trop facile à ce moment-là pour vous ?

Ce n'était pas trop facile, mais il y a une erreur, puis une autre. On a baissé d'intensité, et l'adversaire s'est mis à espérer quelque chose. Il faut savoir rectifier le tir tout de suite. En deuxième mi-temps, on a fait aussi des erreurs, mais derrière, on n'a rien lâché. C'est toute la différence.

Pas de matchs pleins...

Oui, contre le Stade Français, c'était exactement pareil. Une première mi-temps moyenne, puis nous avons accéléré. Il faut être propres sur 80 minutes. Pour l'instant, ça ne nous coûte pas cher... Enfin si, puisqu'on laisse le bonus défensif. Il faut désormais attaquer les matchs pied au plancher.

Quel fut le discours de Christophe Urios à la pause ?

Un discours simple, jouer notre jeu ; être à notre niveau. Mettre du rythme. Personne n'a été à son niveau en première mi-temps. Dès qu'on met de la vitesse, dès que tout le monde respecte son rôle, on voit qu'on est forts.

Regrettez-vous de ne pas avoir marqué le point de bonus ?

Au vu du match, oui et non. Avec cette première mi-temps catastrophique, nous sommes heureux d'avoir gagné. Après, je ne vais pas vous cacher que chaque point est important... Oui laisser filer un point ce soir, ça a quelque chose d'énervant.

C'est l'ensemble de la saison qui est frustrant ?

Un peu, oui ! On a fait une mauvaise entame, on s'est rattrapés ensuite. Mais tout ça est en demi-teinte. On ne fait pas des matchs aboutis, comme on en faisait l'an dernier. On veut désormais faire des matchs pleins. C'est important. Mais pour ça, il faut acquérir une confiance collective. Depuis le début de la saison, nous ne sommes qu'une équipe à réaction, on attend le bâton pour se faire battre et on réagit.