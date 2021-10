"On cherchait cette victoire à l'extérieur depuis quelques semaines pour lancer notre saison. Ce succès au Racing est donc une excellente nouvelle pour l'équipe et le club dans son intégralité. Les Racingmen étaient très affaiblis par leurs blessures et on en a un peu profité, c'est certain. Néanmoins, on ne va pas rester sur notre nuage et cette semaine, la remise en question sera importante. Paul Willemse ? Il est entré dans le groupe il y a quelques temps et nous a apporté de la puissance. C'est un joueur qui peut casser la ligne et marquer des essais. Il est très important dans notre dispositif."