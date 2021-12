"Est-ce qu’on va mieux ? On le jugera sur le long terme, en voyant si on est capable de confirmer. Pour être une bonne équipe en Top 14, il faut être constant et c’est notre défi désormais. Sur ce match, toute l’équipe avait envie de se racheter par rapport à ce qu’elle avait montré la semaine dernière à Perpignan. Je tiens à ce titre à rendre hommage à Arthur Iturria, qui a été un formidable leader et un super capitaine, qui a donné l’exemple et montré la voie à tout le monde. Sur les performances individuelles, c’était beaucoup mieux, on ne peut pas le nier, et ça s’est ressenti sur le collectif.

Cela vaut pour la mêlée, la touche, la défense, les chasses de jeu au pied… Quand on est dominateur comme on l’a été devant, le rugby devient tout de suite plus simple, ce qui nous a même permis de faire un peu de gestion en fin de match, une fois n’est pas coutume. Mais j’insiste, désormais, l’objectif c’est d’avoir de la constance. On a été capables de mettre notre jeu en place contre Biarritz mais désormais, il faudra le faire aussi lors de nos deux matchs de Coupe d’Europe, et enchaîner à la reprise du championnat."