Après deux saisons loin des terrains, vous succédez à Pierre Mignoni, l’homme qui a incarné pendant sept ans le projet lyonnais. La pression sera très forte…

Je ne vois pas ça comme de la pression. J’arrive dans un club sain qui s’est construit pas à pas. Beaucoup de choses ont effectivement été faites par Pierre, le président et la famille Ginon, et cela a contribué à ma venue. Il n’y a pas de pression, juste l’envie de bien faire, de continuer à porter ce projet, développer l’image du club, asseoir cette culture et cette identité. En fait, je ressens surtout du plaisir et de l’excitation. Il me tardait de retrouver cette ambiance, planifier des entraînements, débattre du rugby, discuter avec les joueurs, le staff… Ça me manquait. J’ai découvert un groupe enthousiaste et frais après cinq semaines de vacances, j’ai même été agréablement surpris par l’état de forme des mecs à la reprise. Tous avaient joué le jeu.

Qu’avez-vous pensé de la saison du Lou ?

Lyon a sans doute manqué de fraîcheur sur la fin. C’est difficile de jouer sur les deux tableaux. La victoire en Challenge Cup a pompé beaucoup d’énergie, sans doute un peu trop pour atteindre l’objectif fixé en Top 14. Le titre européen a été une forme de soulagement, quelque chose de formidable pour le club, le staff, les joueurs, le public, et a récompensé une très belle saison même si malheureusement les objectifs affichés en championnat n’ont pas été atteints.