Avec cette blessure, le Fidjien devrait bien évidemment louper l'intégralité de la triple confrontation avec le Racing 92, prévue lors des trois prochaines semaines en Top 14 et Champions Cup. Pour pallier cette absence, Gonzalo Quesada pourra compter sur Ngani Laumape et Alex Arrate, de retour de blessure pour former la paire de centres parisienne face aux Franciliens.

Pour rappel, c'est huit essais dix-neuf matchs pour Waisea en Top 14, et un nombre incalculable d'actions de classe comme ce week-end face à Bordeaux.