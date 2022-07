1. Waisea Nayacalevu

Un élément a rayonné au milieu de la saison moyenne du Stade français. Cadre parisien depuis plusieurs saisons, Waisea Nayacalevu a encore élevé son niveau cette année. Auteur de douze essais en vingt-six matchs, le Fidjien a constamment mis son équipe dans l’avancée avec une technique rare dans le championnat. Son moteur surpuissant et son agilité ont permis au Stade français de gagner certaines rencontres, à l’image de la performance étoilée du centre fidjien face à Toulouse au Stadium.

Hors-normes dans une équipe parfois trop moyenne pour rivaliser avec les ténors du championnat, Waisea s’est imposé comme le meilleur centre de cette saison.

2. Jonathan Danty

Lui, au contraire, a connu une progression fulgurante. En signant au Stade rochelais l’été dernier, Jonathan Danty espérait passer un cap. Un an plus tard, la mission est réussie pour le soldat Danty. Avec une Champions Cup, un Grand chelem, et des titularisations indispensables dans les matchs-clés de La Rochelle, l’ancien Parisien s’est mis à la table des meilleurs centres du championnat.

Champions Cup - Jonathan Danty (La Rochelle)Icon Sport

S’il n’a été titulaire qu’à sept reprises en Top 14, Danty a été une pièce maîtresse des Maritimes en Champions Cup où il a débuté chacune des sept rencontres. L’international français a surtout progressé dans la conservation du ballon et la constance. Fort d’un physique impactant et d’une technique efficace, Danty devrait à nouveau être une arme létale la saison prochaine.

3. Jan Serfontein

Dans un style plus frontal, à la sud-africaine, Jan Serfontein fut l’une des plus belles satisfactions de la saison montpelliéraine. Philippe Saint-André n’a jamais pu se passer de son centre Springbok, titularisé à dix-huit reprises cette saison. S’il n’a inscrit que trois essais en Top 14, sa présence physique et sa défense redoutable ont été des poisons pour chaque équipe adverse. Le Sud-Africain s’est particulièrement montré en phases finales, où son plaquage décisif permit aux Cistes de marquer le premier essai de la demi-finale face à Bordeaux-Bègles.

Top 14 - Jan Serfontein (Montpellier)Icon Sport

Avec un Bouclier de Brennus en poche, Jan Serfontein monte sur le podium des meilleurs centres du championnat.

4. Vilimoni Botitu

Il a lui aussi été un cadre de son équipe tout au long de la saison. Vilimoni Botitu a été l’un des hommes de base du tandem Broncan-Darricarrère, titularisé à dix-huit reprises sur dix-neuf rencontres. Les appuis de feu du Fidjien ont permis de donner au jeu de castrais plus d’alternance et de jouer dans le dos. Associé avec Thomas Combezou, Botitu a été l’un des facteurs X de la saison du CO.

Top 14 - Vilimoni Botitu - Castres olympiqueIcon Sport

Avec sept essais marqués cette saison, le Fidjien a crevé l’écran pour sa deuxième saison dans le Tarn et devrait prendre encore plus d’importance la saison prochaine.

5. Ulupano Seuteni

Le virevoltant samoan s’est révélé aux yeux du grand public cette saison. Auteur de dix essais avec Bordeaux-Bègles, Ulupano Seuteni a été l’un des maillons essentiels du système Urios. Doté d’une technique implacable et d’une intelligence de jeu au-dessus de la moyenne, le centre bordelais a formé une paire complémentaire avec le puissant Rémi Lamerat. Son style aérien et offensif ont porté le jeu bordelais toute la saison.