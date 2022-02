Les tops

Thomas Jolmès

D'emblée, on a senti que le deuxième ligne allait être un hyperactif dans cette rencontre. Principale attraction de la touche bordelaise, Thomas Jolmès s'est montré plutôt très rassurant dans l'alignement et s'est même permis de chiper quelques munitions franciliennes, à l'instar de son compère Alexandre Roumat. Disponible dans la ligne d'attaque, il a montré toute son envie sur ses percussions, même s'il laisse échapper un ballon important à quelques centimètres de l'en-but du Racing 92. Il a bien sûr réalisé une action de grande classe à la 38e minute, qui témoigne de sa confiance : après une prise d'intervalle, il servait Douglas d'une chistera géniale sur une action qui aurait pu (dû ?) aller jusqu'au bout.

Virimi Vakatawa

Le centre international avait des choses à montrer ce dimanche, et il a donné satisfaction sur la pelouse du leader. Tranchant sur ses prises de balle, il s'est régalé à jouer derrière lui après-contact, semant la panique dans la défense bordelaise à plusieurs reprises. Il est le joueur ayant battu le plus de défenseurs dans le match (6) et s'est montré plutôt très propre en défense. Sa complémentarité avec Olivier Klemenczak a fait du bien au milieu du terrain. Une prestation réussie, forcément rassurant avant de retrouver les Bleus afin de préparer le match face à l'Écosse.

Maxime Machenaud

On en était à se demander pourquoi le demi de mêlée du Racing 92 était sorti aussi tôt ! Présent dans le combat, Maxime Machenaud a aussi fait un excellent travail dans la sortie du ballon, amenant de la vitesse et de la justesse. Appliqué dans les tirs au but, il termine avec un 3/3 face aux perches. Présent en défense aussi, à l'image de son lourd plaquage sur Douglas, il a véritablement pesé sur le match et n'est pas étranger à la grosse performance et à la bonne opération du Racing 92 sur la pelouse de son ancien club.

Les Flops

Yann Lesgourgues

Que d'imprécisions pour le demi de mêlée ! On attendait forcément plus de Lesgourgues dans ce genre de match, où les espaces sont nombreux. Mais ce dimanche soir, ce n'est pas grâce à ses cannes de feu que l'ancien biarrot s'est fait remarquer, mais bien à cause de ses petites erreurs. Juste avant la pause, il commet un en-avant coupable alors que l'essai semblait tout fait et que l'en-but lui tendait les bras. En deuxième mi-temps, alors que Bordeaux cherchait à se rassurer après avoir encaissé l'essai d'Imhoff et se trouvait à cinq mètres de la ligne du Racing 92, Lesgourgues tentait une passe risquée et se faisait intercepter. Au final, ces imprécisions coûtent très cher.

Top 14 - Yann Lesgourgues (Bordeaux-Bègles)Icon Sport

Jefferson Poirot

Le capitaine bordelais a largement souffert en première période. Pénalisé sur la première mêlée, il a aussi manqué d'impact sur les phases de ruck et sur ses percussions. Au final, malgré ses courses avec ballon, il n'a gagné que trop peu de terrain et n'a finalement pas su montrer l'exemple à ses coéquipiers.

Maxime Lamothe

Entré en jeu à la mi-temps à la place de Maynadier pour amener son peps, Lamothe a largement pêché dans les phases de conquête. Si ce n'est pas forcément de sa faute, il fait partie de la mêlée bordelaise dominée en début de second acte. Mais surtout, il a manqué de nombreux lancers en touche. Forcément très préjudiciable, surtout lorsqu'on sait que l'UBB s'était appuyée sur son alignement pour être devant lors de la première mi-temps. En difficulté, il a finalement retrouvé le banc à 10 minutes de la fin. Une partie à oublier.