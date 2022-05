"La volonté de tous, c’est de vite effacer la désillusion de la demi-finale et de se préparer au Top 14." Pour Virgile Lacombe, co-entraineur des avants du Stade toulousain, l’objectif est clair : vite rebondir après la lourde défaite face au Leinster (40-17) en demi-finale de Champions Cup. Une cruelle désillusion, mais l’ex-talonneur veut tourner la page et voit d’un bon œil le déplacement à Amédée Domenech : "L’avantage c’est qu’on change de compétition. On va jouer une équipe qui a un rugby différent et surtout, on a la possibilité d’accrocher des phases finales de Top 14."

Un rythme effréné

Seulement une semaine après une demi-finale de coupe d’Europe, les joueurs toulousains vont enchainer avec un match crucial pour la course au top 6. Ce sera déjà le 31e match de la saison pour les hommes d’Ugo Mola, sans compter les cinq matchs de Six Nations pour plusieurs d’entre-deux. Mais Virgile Lacombe ne se cache pas derrière cet excuse pour expliquer la défaite face au Leinster : "C’est la réalité de notre championnat qui est long, auquel vient s’ajouter la coupe d’Europe. On se doit d’essayer d’être performant sur les deux tableaux malgré la charge de la saison." Cette saison est donc un véritable casse-tête pour le staff toulousain qui doit, en plus, composer avec une infirmerie bien remplie : " On ne fait pas tourner parce qu’on ne peut clairement pas se le permettre." Pour pallier toutes ces absences, le staff du Stade doit composer comme il peut : "On passe pas mal de temps sur de la récupération et sur des activités moins physiques. Mais on ne peut pas se priver de travailler la base de notre rugby. Donc il faut trouver un bon équilibre entre les deux", souligne l’ex-joueur.

" Les joueurs sont capables de se remobiliser rapidement "

C’est un match à double enjeu qui se déroulera sur la pelouse du stade Amédée Domenech ce samedi soir. Les Toulousains viennent décrocher une place pour les barrages de Top 14 : " On veut que les joueurs prennent conscience de l’importance du match à venir." Les Brivistes eux, peuvent sauver leur place en Top 14 en cas de mauvais résultat de l’USAP. Ce week-end les Rouge et Noir auront donc fort à faire, et Virgile Lacombe le sait : "On s’attend à un match difficile face à une équipe très combative. C’est aussi un match déterminant pour leur fin de saison. C’est un match à enjeu pour les deux équipes. Ça sera donc très difficile." "Je pense qu’avec l’expérience acquise lors des dernières saisons, les joueurs sont capables de se remobiliser rapidement ", confie l’entraineur haut-garonnais qui a confiance en la capacité de ses joueurs à réagir dans un moment aussi décisif. Malgré l’importance du match, les joueurs du Stade ne vont pas changer leur philosophie de jeu qui a si bien marché par le passé : "On va se recentrer sur notre rugby et pas forcément chercher un plan de jeu où on s’adapte à Brive." Retrouver le Stade toulousain de la saison 2020-2021, c’est le grand enjeu de cette fin de saison sur les bords de la Garonne pour pouvoir se mêler à la course pour le titre.

Par Iker Lagrenade