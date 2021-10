Cette deuxième victoire consécutive vous permet-elle de rééquilibrer les comptes du début de saison ?

Oui, ça fait du bien psychologiquement et cela nous permet de remonter au classement. C'est toujours plus facile d'enclencher une nouvelle semaine d'autant que nous nous déplaçons le week-end prochain. Là-dessus, on et ravi même si tout n'a pas été parfait ce soir. Je crois quand même que nous aurions tous signé pour ce résultat avant le coup d'envoi.

Vous gagnez quatre points au classement mais vous auriez pu en gagner cinq. N'avez-vous pas des regrets ?

C'est un regret car ce n'est pas la première qu'on laisse échapper des points par-ci par-là... Quand on regarde le classement, on pourrait être un peu plus haut mais encore une fois, je pense qu'on aurait tous signé pour cette fin de match sereine, avec la victoire assurée.

A quel point les conditions climatiques ont-elles dictées votre stratégie ?

On essaye toujours d'anticiper ce point et heureusement pour nous, Météo France est assez bon là-dessus ! Ce que je retiens, c'est que nous avons maîtrisé la rencontre pendant 80 minutes, et cela n'est pas arrivé souvent. On peut tirer un gros coup de chapeau à nos avants qui on dominé les avants de Lyon, ce qui nous a fait le plus grand bien.

A ce titre, on a retenu la prestation de Bastien Chalureau, qui a fait oublier l'absence de Paul Willemse...

C'est un peu le même profil, un deuxième ligne dense, agressif. C'est ce qu'on lui demande et aujourd'hui il a bien suppléé Paul même si on l'avait déjà vu faire de bons matchs en début de saison. Ce sont des matchs pour le huit de devant et mine de rien, quand on un mec qui charbonne comme ça sur les phases défensives ou qui met l'équipe dans l'avancée, ça fait du bien psychologiquement, ça transcende les autres.

Avez-vous réussi a basculer facilement de l'équipe de France à Montpellier ?

C'est toujours délicat mais on arrive à suivre avec les groupes Whatsapp du club, on se tient informé des stratégies pour se projeter vers la rencontre. Après, je n'ai pas eu de grande surprise car je me doutais que j'allais redescendre. J'ai donc essayé de basculer rapidement du moment où j'ai appris que le club comptait sur moi pour ce week-end. J'ai tout appris au plus vite même si... sur ce genre de matchs, nous, les trois-quarts, on a pas servi à grand chose ! (rires)