Comme quoi, tout peut finalement arriver dans un match de rugby. Alors que l’on se dirigeait vers un match sans essai, et sans trop de saveur en raison d’une pluie battante ayant entrainé un festival de jeux au pied et d’en-avants, Toulon a bien failli renverser le cours des choses dans le final. Mais alors que le RCT s’est vu offrir une pénalité pour la gagne après la sirène, grâce au travail de sa mêlée qui a été performante durant cette partie, Thomas Salles n’a pas eu la réussite escomptée de presque 50 mètres et avec un vent défavorable pour coiffer le MHR sur ses terres (80e+4)… Et Montpellier a eu le droit à une belle frayeur.

Plutôt dominateurs, les Cistes ont fait la course en tête, pour mener 18 à 9 à la 73e minute dans une partie aux airs de duels de buteurs. D’un côté on retrouve Louis Foursans-Bourdette pour six pénalités réussies (14e, 19e, 24e, 31e, 44e et 54’) sur sept tentatives, et de l’autre Anthony Belleau moins en réussite mais auteur de trois pénalités (9e, 31e et 59e) pour deux échecs et un drop manqué (17e). Cette fameuse 73e minute coïncide avec cet essai de pénalité en faveur des Toulonnais, suite à deux belles différences de Tolofua et Isa, suivies d’un jeu déloyal de Bouthier glissant son pied sous un ballon qui allait être aplati par Luc.

Top 14 - Charles Ollivon (Toulon) face à Montpellier au GGL StadiumIcon Sport

Le grand retour de Charles Ollivon

Voilà l’essentiel de l’histoire de cette rencontre, pauvre en termes de jeu mais avec des acteurs pas aidés par les éléments et qui ont surtout essayé de se mettre tour à tour la pression pour tenter d’exploiter la moindre erreur. Avec plus de dix pénalités concédées de chaque côté et une pluie d’en-avants, pas facile quand même d’avoir de la continuité. On retiendra tout de même avec plaisir et émotion le retour sur les terrains de Charles Ollivon, titulaire et ce alors qu’il disputait ses premières minutes de la saison, après sa rupture des ligaments croisés lors de la dernière journée de la saison régulière 2020-2021 !

Et il faut bien évidemment insister sur le fait que le MHR est le nouveau leader du TOP 14 grâce à ce succès, avec désormais 3 points d’avance sur l’UBB. Tandis que le RCT grimpe d’une place pour se retrouver 11e, avec 3 longueur de plus que l’USAP, actuel barragiste.