C'est le 17 juillet dernier au soir que tout a changé dans la vie de Thomas Kloeckner. Le seconde ligne prometteur du centre de formation de l'ASM a été victime d'un AVC massif à son domicile. Un destin tragique pour ce grand gaillard contraint de faire une croix sur ses ambitions de devenir professionnel. Entre réanimation et rééducation, Thomas, entouré de ses proches, s'est montré fort et courageux pour déjouer tous les pronostics de récupération durant ces 8 mois. Pour l'heure, le combat de Thomas est celui de la plasticité de son cerveau et son pouvoir de compenser les zones nécrosées par l’AVC par de nouveaux processus de vascularisation de connexion et de compensation.

Un appel aux dons

En attendant, le désir d’autonomie du jeune homme de 20 ans se fait sentir. Thomas vient de réussir la certification du permis de conduire et la voiture est réservée. Cependant, il ne manque plus qu’à l’adapter à une mobilité droite encore précaire. C’est dans ce cadre et pour l’aider à ce financement que le club lui remettra l’intégralité de la bourriche de la rencontre face à Bordeaux (dimanche soir) et que ses copains ont lancé une cagnotte Leetchi.

Vous trouverez ci-dessous l'histoire complète de Thomas Kloeckner.