C'est un casse-tête qui s'annonce pour Ugo Mola et son staff. Avec un effectif au complet, le choix en deuxième ligne semblait déjà restreint, avec seulement quatre joueurs de formation au poste, Joshua Brennan, Emmanuel Meafou, Thibaud Flament et Richie Arnold. Cependant ce dernier ayant écopé d'une suspension de quatre semaines, après son carton rouge reçu contre Pau lors de la troisième journée de championnat, les alternatives sont devenues encore plus restreintes. Malheureusement pour les Rouges et Noirs, les problèmes ne s'arrêtent pas là, avec la nouvelle suspension à venir d'Emmanuel Meafou, expulsé lui aussi lors de la rencontre contre le MHR à la quatre-vingtième minute de jeu. Le deuxième ligne australien a été sanctionné après un plaquage à l'épaule sur la tête de Zach Mercer.

Une commission de discipline décisive

Un nouveau coup dur pour le Stade toulousain qui attend de connaître la durée de suspension de son joueur, mais qui recevra très certainement Clermont sans ses deux joueurs australiens, samedi soir au stade Ernest-Wallon. Même si Richie Arnold a fait appel de sa suspension et attend de connaître le verdict. En attendant, pour son turnover, Ugo Mola va donc devoir bricoler une fois de plus en faisant monter des troisièmes lignes d'un cran ou bien faire appel aux jeunes du centre de formation.