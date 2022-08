Huit jours après son succès quelque peu brouillon face à Colomiers, l’Aviron s’est offert l’Union Bordeaux Bègles, hier soir, sur la pelouse de Jean Dauger. Sorti vainqueur de la partie (25-10) et dominateur dans l’ensemble, le club basque a livré une partie intéressante contre un des cadors de la division, qui disputait là son premier match amical de l’été. "Je retiens, premièrement, la victoire, puis l’état d’esprit des joueurs. Nous n’avons peut-être pas tout fait de bien, il y a eu du déchet, la mêlée a un peu subi, mais l’état d’esprit et le score final sont là. C’est positif. Nous avons été sous pression. Nous nous sommes courbés par moments, mais nous avons tenu. [...] Nous validons un travail qui est fait depuis six semaines. Cependant, on ne va pas s’enflammer. On ne pas va dire que “ça y est, l’Aviron est lancé.” L’Aviron va se construire petit à petit ", soulignait Grégory Patat au coup de sifflet final.

Auteurs d’une belle première période pendant laquelle ils ont tenu le ballon, les bleu et blanc se sont montrés particulièrement bons en touche, où ils ont causé de sérieux problèmes à l’alignement Bordelais en début de match, avant que l’UBB ne rectifie quelque peu le tir. "Dans notre système, nous mettons beaucoup de lutte aérienne, poursuivait le manager bayonnais. Les joueurs ont été réactifs, ils ont su mettre la pression. Nous allons continuer à faire ça. Notre équipe doit avoir le ballon, car si nous défendons trop longtemps, nous allons être en difficulté. Tout ça, c’est la continuité du travail mis en place par Antoine Battut depuis l’année dernière. Mais si vous l’interrogez, il vous dira qu’il n’est pas content, à juste titre, car nous pouvons mieux faire dans ce secteur. Contre Colomiers, nous avons été performants. Aujourd’hui, il y a eu du bon et du moins bon."

Sireli Maqala en forme, Camille Lopez ovationné

Au rayon des satisfactions individuelles, on notera que Sireli Maqala semble particulièrement en forme et affûté à deux semaines de la reprise du Top 14. Associé à Eneriko Buliruarua au centre du terrain, le Fidjien a été dangereux sur le plan offensif et a livré une grosse première période. Toujours chez les arrières, il faut aussi souligner que Camille Lopez, ovationné à sa sortie, est (déjà) le patron de cette équipe bayonnaise. Très propre dans le jeu au pied, le numéro dix anime bien la ligne de trois-quarts et rassure ses partenaires. Comme prévu, il sera un des éléments sur lequel l’Aviron va pouvoir s’appuyer dès le début du championnat pour démarrer son opération maintien.