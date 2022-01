On a fait le strict minimum. Je trouve que c’est plutôt bien de revenir deux fois dans le bonus. On prend deux essais en fin de match, j’appelle ça lâcher les matchs. C’est le contraire de ce qu’on veut faire. C’est un point de perdu, oui. On n’a pas joué depuis trois semaines, on a été à l’isolement, c’est les fêtes de Noël, il y en a qui reconduisent leur bail, d’autres non, mais tout ça, c’est de l’enfumage. Je peux comprendre l’entame de match, je peux comprendre qu’on manque de rythme. Ce n’est pas un problème pour moi, je l’avais dit, on savait que ça pouvait nous poser des problèmes. Mais la fin du match, ce n’est pas un problème lié au fait qu’on n’a pas joué depuis trois semaines. C’est un problème d’état d’esprit, de caractère. Sur le match, on a manqué de caractère et notamment sur la fin. On a lâché la fin de match. On a perdu un point et on aurait pu en perdre plus. Ça a le don de me gonfler.