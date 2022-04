"Oui, j’ai envie de ça. Ça me plaît, c’est un match de phase finale contre un adversaire qu’on n’apprécie pas forcément. J’aime ces chapelles, ça m’excite. J’aime quand on est différent, quand parfois on ne se respecte pas. Oui, ça me plaît. Pour moi le rugby c’est le combat des villages, même si maintenant, on parle de grandes villes", assure le manager bordelais avant d'expliquer : "Oui, la semaine dernière il y avait de la tension. Pas de la pression, de la tension. C’est pour ça que je suis entraîneur…. Vous me parlez de rivalité ? C’est un derby, non ? la semaine dernière, nous avons joué comme un derby. Ça faisait trois fois qu’on ne se comportait pas comme dans un derby. Là j’étais content. Oui, c’est un vrai test de caractère pour les joueurs."

" Ce n’est pas le moment de mollir "

"Les matchs aller-retour inédits mettent du piment. Oui, avec un peu de tension. Si on jouait contre Copenhague, ça serait différent. Là nous sommes tombés contre un rival. Le match de la semaine dernière était un match de phase finale. Ça faisait longtemps qu’on n’avait pas eu ça en termes d’intensité. Cette confrontation sera un révélateur de la fin de la saison. Ce n’est pas le moment de mollir", conclut Christophe Urios.