En étant un brin imaginatif quant à la route des phases finales de Toulouse, on pense au barrage contre La Rochelle samedi, l’ennemi des deux finales de la saison passée, mais aussi à une demie contre le voisin tarnais du CO qui est dans le même tableau, et enfin, à une finale en guise de derby de la Garonne avec l’UBB du très estimé Christophe Urios. Mais par-delà les supputations de ce parcours du combattant très affectif, le staff haut-garonnais préfère relever les défis les uns après les autres, à l’instar du coach des avants, Jean Bouilhou : "Avec cette 4e place arrachée in-extremis, notre saison n’est pas si mauvaise. On a chèrement payé la période internationale avec notamment la double confrontation contre le Stade Français. Ce sont deux victoires qui se sont volatilisées de peu et qui nous auraient permis d’avoir plus de confort en haut du classement. C’est déjà bien de recevoir un quart de finale (sic)."

Qualifié haut la main la saison dernière sur les deux tableaux, le champion de France en titre a perdu sa couronne européenne cette saison et a dû se battre comme un chien pour se qualifier en Top 14 pour maintenant espérer glaner un 22e Brennus. Mais le troisième-ligne international François Cros préfère épier d’abord son rugby plutôt que l’adversaire. "On est très heureux de pouvoir recevoir lors de ce barrage. A nous de travailler car il y a eu beaucoup de déchets dans notre jeu contre Biarritz malgré le score (80-7). Si on fait notamment la même entame en termes d’engagement contre les Rochelais, cela risque d’être compliqué."

7 victoires de rang pour Toulouse contre La Rochelle

Evidemment, avec ces deux finales remportées contre cet adversaire charentais la saison passée et les deux matches de phase régulière gagnés aussi cette saison (16-20 et 23-16), la venue des Jaune et Noir à Ernest-Wallon a de quoi faire saliver le quidam. D’autant que cet adversaire a été battu lors des sept dernières oppositions (Top 14, H Cup et amical confondus). Le centre Pierre Fouyssac se veut pourtant méfiant. "Ce sera un gros match contre les Champions d’Europe en titre. Félicitations à eux mais à nous de bien nous préparer car il reste encore un titre à aller chercher même si ce sera difficile. Des équipes comme celle de Castres qui a fini première ont plus performé que nous. Donc, passons déjà La Rochelle et on verra ensuite."

Pour François Cros et ses coéquipiers, il va falloir se creuser la tête pour surprendre cet adversaire connu : "La Rochelle est une équipe très en forme et qui l’a encore montré lors de la finale de Champions Cup. On connait aussi bien les Maritimes qu’ils nous connaissent. Cela va offrir un match de rugby très disputé et c’est bien que cela se produise dès les barrages."

Top 14 - Thibaud Flament (Toulouse), face à La Rochelle.Midi Olympique

Jean Bouilhou : "Heureux et excités de les recevoir"

Même si cela ressemble à une finale avant l’heure, l’entraîneur Jean Bouilhou demeure pragmatique. "Ce qui a changé par rapport à la saison dernière est qu’ils ont remporté ce trophée après lequel ils courraient, quand nous, nous avons ce titre de champion de France à défendre. On peut s’attendre à un grand match équilibré entre deux grandes équipes qui ont trusté trois titres lors des deux dernières saisons et qui vont se livrer à 300%. A ce niveau de la compétition, il n’y a plus de favori. En tout cas, on est très heureux et excités de les recevoir."

En cas de qualification pour les demies, d’autres ennemis historiques, les Castrais, se dresseront sur la route des Haut-Garonnais. Jean Bouilhou y pense à peine. "Ils ont fait une très belle saison et il faut les féliciter de cette première place au classement. Ils ont étoffé leur jeu offensif par rapport aux saisons passées, tout en conservant ces valeurs de combat et de savoir-faire déjouer l’adversaire. Avec le match qui nous attend en barrages, on n’a pas encore la tête à la demie."

Si le parcours des Rouge et Noir s’apparente à un marathon vers la gloire, Jean Bouilhou ne compte peut-être pas uniquement sur les vertus de l’effectif. "Contre Biarritz, le public nous a transmis beaucoup d’énergie en même temps qu’on a essayé de lui rendre sur le terrain. Samedi soir, cela pourrait encore faire la différence." D’autant que sur la pelouse comme dans les tribunes avec au moins 2500 fans venus de La Rochelle, le show sera au rendez-vous.