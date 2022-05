La sonnerie du multiplex retentira, on l'espère, à de multiples reprises le 5 juin après 21 ! En tout cas, Canal+ programme un multiplex pour les 7 journées du Top 14, à 21h05 très précisément. Les deux grosses affiches de cette journée Racing-Toulon et Lyon-La Rochelle seront diffusés respectivement sur Canal+Sport et Canal+Décalé. Clermont-Montpellier, Perpignan-Bordeaux, Pau-Castres et Stade français-Brive seront à retrouver sur Rugby+.

Et petite surprise du chef : l'opposition Toulouse-Biarritz sera en clair, sur la chaîne C8. Une initiative faite "dans le but de contribuer au rayonnement du Top 14 et permettre ainsi à un tout nouveau public de se passionner pour cette compétition" explique la chaîne au "+" blanc.

Vous pourrez ensuite évidemment retrouver toutes les réactions, informations et analyses sur Rugbyrama ainsi que sur Midi Olympique, dès la fin de cette 26ème journée.