L'histoire entre Toulon et Eben Etzebeth vit un nouvel épisode assez compliqué. Alors que le RCT a annoncé il y a une semaine la fin de l'aventure du Champion du monde sur la rade en fin de saison, voilà qu'il ne pourra pas défendre jusqu'au bout les couleurs toulonnaises comme il le souhaite. En effet, souffrant d'une déchirure au mollet, le deuxième ligne intègre l'infirmerie varoise pour au moins quatre semaines. Un énorme coup dur pour Toulon qui, on le rappelle, se bat pour sa survie dans l'élite. Les joueurs de Franck Azéma sont actuellement treizièmes, avec deux matchs en retard tout de même.

Un petit tour et puis s'en va...

Ces quatre semaines à l'infirmerie viennent s'ajouter aux trois mois qu'Eben Etzebeth avait dû patienter avant de pouvoir revêtir la tunique du RCT cette saison. Victime d'une commotion cérébrale avec les Springboks face à l'Angleterre en novembre, il a effectué un "repos forcé". Le deuxième ligne fêtait donc son grand retour la semaine passée sur la pelouse de Mayol face au leader du championnat, l'Union Bordeaux-Bègles. Un retour aux affaires assez rassurant puisque, comme à son habitude, le monstre sud-africain s'est montré présent dans le combat et a apporté toute sa puissance dans un pack varois qui en avant bien besoin.

Cette prestation en appelait d'autres sauf qu'Etzebeth est une nouvelle fois stoppé dans son élan par cette déchirure au mollet. Le calcul est rapidement effectué, au moment de disputer la dix-huitième journée du Top 14, le Springbok n'a pris part qu'à une seule rencontre avec Toulon... Bien trop peu pour une des stars du championnat.

Le RCT va devoir faire sans son guerrier pendant un mois dans lequel il va affronter l'Usap ce samedi et se déplacer à Biarritz le 5 mars prochain. Deux parties hyper importantes dans la course au maintien. Entre ces deux matchs, Toulon se rendra également à Brive, une terre où les combattants ne sont souvent pas de trop. Si Eben Etzebeth ne connaît aucun complication dans sa réeducation, il pourrait faire son retour en Top 14 le week-end des 26 et 27 mars pour la réception de Clermont.