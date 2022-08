Violences aggravées, c'est le motif de la plainte a été déposée mardi matin au commissariat de Biarritz. Toulours selon Sud Ouest, "Alors qu’ils accompagnaient un ami blessé aux urgences de la clinique Aguilera, vers 6 h 50 mardi matin, le ton est monté entre le personnel soignant et deux hommes". Un infirmier a fini ensanglanté, alors qu'Antoine Battut prenait la fuite. La police a pu interpeller l’ancien préparateur physique de l’Aviron Cyril Gomes sur les lieux de l'altercation, la clinique Aguilera de Biarritz. Antoine Battut sera rattrapé et placé en garde à vue plus tard dans la journée.

L'Aviron bayonnais a réagi dans un communiqué : "La Direction du club, qui recevra au plus vite le salarié concerné, condamne fermement ces faits qui se sont déroulés dans un contexte privé. Soucieux de laisser la justice effectuer son travail, le club ne fera aucun commentaire supplémentaire et prendra toutes les dispositions qui s’imposent."