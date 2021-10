Franck Azéma a été présenté ce vendredi comme le nouvel entraîneur en chef de Toulon. Bernard Lemaître, président du club, était présent au côté du technicien pour l'accueillir dans sa nouvelle équipe. Celui-ci a tenu à justifier son choix qui s'est porté sur l'ancien manager clermontois : "Je suis très heureux de l'accueillir, a déclaré le dirigeant. C'est un entraîneur de grande qualité, et un homme de grande qualité, ce qui est aussi important. Voici les raisons pour lesquelles nous allons travailler ensemble." Plus tard, au sujet des prochains investissements du club, il assurera même : "Ce que Franck demandera, ce sera obtenu".

Franck Azéma (Clermont) après la victoire face à Toulon en finale du Top 14 (22-16) - 4 juin 2017Icon Sport

S'il a d'abord balayé le sujet Collazo, Bernard Lemaître a apporté un élément de réponse sur sa décision : "Vous pouvez avoir un super projet à long terme, un effectif de grande qualité, à la fois technique et physique. Mais il y a toujours quelques grains de sable qui viennent gripper la machine dans un certain nombre de domaines. Le leadership, l'unité de l'équipe dans des moments difficiles d'un match. Peut-être aussi les valeurs de combat qui sont une constante dans le club depuis toujours, une marque de fabrique à Toulon. Se décline de tout cela la qualité de jeu. C'est ça qui fait la différence entre une équipe qui gagne et une qui gagne insuffisamment."

Les joueurs se sont désolidarisés de Patrice Collazo, d'après Lemaitre

Interrogé malgré tout sur la question, l'actionnaire majoritaire expliquait la situation récente du RCT de Patrice Collazo par une métaphore : "J'ai clairement indiqué que la qualité du fruit dépendait du ver qu'il y a ou non à l'intérieur. Puis nous avons fait le bilan, que j'ai partagé avec Patrice. Et on ne peut rien construire à long terme si on n'atteint pas les objectifs à court et moyen terme qui sont de gagner. C'est le produit que doit vendre une équipe professionnelle […] Le constat est qu'il était "embuté" contre quelque chose qu'il ne pouvait plus maîtriser comme il le voulait." Par une seconde métaphore comprenant un officier ne pouvant pas aller combattre sans la motivation de ses troupes, Bernard Lemaître impliquait la responsabilité des joueurs dans les mauvais résultats obtenus sous la houlette de Patrice Collazo.

Top 14 - Patrice Collazo (Toulon)Icon Sport

Quant à l'imbroglio concernant la situation juridique de Franck Azéma avec l'ASM, qui a saisi la commission juridique de la Ligue nationale de rugby, le président a commenté sobrement : "Il est évident que nous ne pouvions pas envisager de travailler avec Franck s'il n'était pas libre juridiquement de son club de Clermont. J'ai une pièce qui témoigne qu'il est totalement libre. Tout ceci est une querelle inutile, de second ordre."