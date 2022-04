Qu'il semble loin, le temps où on voyait les Bordelais intouchables. En début de saison, les hommes de Christophe Urios enchaînaient pourtant les victoires et volaient en tête du Top 14, portés par un collectif sans faille et des individualités brillantes. Ils savaient même gagner "moche", et s'adjugeaient plusieurs succès importants à l'extérieur. Mais depuis février, les nombreuses absences ont plombé la dynamique girondine et les défaites ont commencé à se succéder.

Huit en neuf matchs très exactement, dont quatre dans l'antre de Chaban-Delmas, pourtant réputé pour son imperméabilité. Cette période sombre a eu plusieurs conséquences. Déjà, un déclassement au championnat, où les Bordelais ont vu leur confortable avance fondre et où ils ont même été dépassés par Montpellier. Ensuite, les Girondins se sont fait éliminer de la Champions Cup par leurs voisins rochelais, en s'inclinant lors des deux rencontres d'un huitième de finale à sens unique.

Un calendrier difficile

Sans cette perspective de coupe d'Europe, c'est donc désormais un nouvel horizon qui s'ouvre pour l'UBB. L'objectif de cette fin de saison est clair : résister un maximum et conserver cette deuxième place au classement, avant de se concentrer sur une éventuelle demi-finale à Nice. Malgré la spirale négative traversée, cet objectif est loin d'être inatteignable. L'Union compte cinq points d'avance sur La Rochelle et Castres, troisième et quatrième du classement, à quatre petites journées de la fin du championnat.

Le problème reste tout de même que les Rochelais, au contraire des Bordelais, sont en pleine bourre et ont entamé une remontée folle au classement. Le calendrier sera donc prépondérant pour la suite. Et c'est justement là que Bordeaux-Bègles doit se méfier. Ce dimanche, le club se déplace sur la pelouse du leader montpelliérain, avant de recevoir Toulon et Lyon, puis de finir à Perpignan. Loin d'être simple donc... Surtout qu'un club comme Castres semble avoir un calendrier bien plus abordable. Mais il y a tout de même un gros motif d'espoir.

Le retour de l'armada

Cet espoir, c'est le retour (enfin) de nombreux joueurs importants. En tête d'affiche, il y a forcément celui de Matthieu Jalibert, ouvreur star de l'effectif. Celui qui brille dès lors qu'il porte le maillot bordelais a cruellement manqué aux siens et apportera sa culture de la gagne et son état d'esprit de leader, après de nombreuses semaines sur le carreau en raison d'un quadriceps déchiré. En plus de cela, le très précieux Guido Petti devrait lui aussi bientôt revenir après sa blessure au ménisque. Un atout de poids, en touche notamment.

Top 14 - Guido Petti (Bordeaux-Bègles) prend le dessus en toucheIcon Sport

Les presque internationaux Romain Buros et Thomas Jolmès ont eux aussi repris l'entraînement et devraient renforcer l'effectif pour le sprint final. Enfin, Yoram Moefana et Ulupano Seuteni ont joué lors du huitième de finale retour face à La Rochelle et pourraient reformer la paire de centres létale qui avait sévi en début de saison. De bon augure donc, pour la fin de ce championnat, dans laquelle l'UBB garde pour ambition un premier titre e champion de France.