Les tops

Ulupano Seuteni

En l’absence d’Antoine Hastoy, le demi d’ouverture samoan est plus scruté que jamais depuis plusieurs semaines avec le numéro 10 dans le dos. Et bien force est de constater que l’ancien Bordelo-Béglais a pleinement rempli son rôle de meneur de jeu maritime ce dimanche soir. Dans le premier acte, il nous a tout d’abord gratifié d'une magnifique chistera pour Uini Atonio qui a échoué à quelques centimètres de la ligne. Puis à la 35ème minute, il a illuminé la rencontre avec un exploit personnel. Il a trompé la défense toulonnaise avec un coup de pied par-dessus pour finir derrière la ligne. Un match plein pour UJ Seuteni.

Teddy Thomas

Lors de ses premières sorties avec La Rochelle, Teddy Thomas a fait grincer des dents quelques supporters maritimes avec des erreurs évitables. Mais face à Toulon, il s’est montré propre dans toutes ses interventions avant de sortir de sa boîte à la cinquante-troisième minute de jeu. Au bord d’un ruck, l’ancien Racingman s’est échappé pour s’offrir une course de plus de trente mètres et plonger dans l’en-but. Thomas a rendu une belle copie, qui en appelle d'autres.

Teddy Thomas - La RochelleIcon Sport

Grégory Alldritt

Ce n’est pas la rencontre dans laquelle il aura le plus brillé cette saison, mais Grégory Alldritt a prouvé qu’il pouvait faire un grand match sans forcément mettre tous ses adversaires sur les fesses. Il termine néanmoins la rencontre avec deux plaquages cassés et deux franchissements. Le numéro huit maritime prouve semaine après semaine qu’il est un des meilleurs du monde à son poste, et ce dimanche soir, c’est la défense de Toulon qui en a fait les frais.

Mathieu Bastareaud

Le troisième ligne centre varois nous a tout d’abord fait une énorme frayeur en fin de première mi-temps, se tenant le genou, mais il a ensuite démontré qu’il a encore largement le niveau du Top 14. En fin de premier acte, il a pris les choses en main pour le RCT. Il a récolté dans un premier temps une pénalité dans un ruck, avant de marquer son premier essai cette saison, s’échappant d’un ballon porté. Dans le second acte, il a récupéré une deuxième munition aux Rochelais, malheureusement mal exploitée par les arrières varois.

Les flops

Ihaia West

De retour dans l’enceinte qui l’a vu évoluer ces dernières saisons, Ihaia West a manqué ses retrouvailles avec les supporters maritimes. Avec la petite blessure de Baptiste Serin à l’échauffement, c’est le demi d’ouverture d’origine néo-zélandaise qui a été le buteur varois de la soirée. Malheureusement pour le RCT, West s’est troué face aux perches, loupant une transformation et une pénalité dans le premier acte. Pour le reste, l’ancien Rochelais n’a pas eu grand chose à se mettre sous la dent pour briller. Au contraire, il a loupé une pénaltouche dans les dernières secondes, dommage.

Ihaia West - ToulonIcon Sport

Charles Ollivon

L’international français n’a pas vécu une excellente soirée sur la pelouse de Marcel-Deflandre. Discret dans le jeu courant et jamais dominant, il a coûté cher à sa formation de par son indiscipline. Dans le premier acte, il stoppe une belle offensive varoise avec un déblayage jugé sur le côté par l’arbitre central de la rencontre. Rien ne s’est arrangé dans le second acte. Fautif sur l’action du deuxième essai rochelais, inscrit par Bourgarit, Charles Ollivon a écopé d’un carton jaune, laissant les siens à quatorze pendant dix minutes. Un match à oublier pour l’ancien Bayonnais.