Ugo Mola a passé "une sale soirée" ce dimanche soir du côté de Lyon. Ses joueurs se sont inclinés pour la troisième fois de la saison. Malgré un bon début de rencontre, les Toulousains ont perdu le fil de la rencontre dans le second acte et ont laissé les Lyonnais s'envoler au tableau d'affichage. Au micro de Canal +, le manager stadiste est revenu sur ce scénario défavorable aux siens : "On a mis les ingrédients pour bien rentrer dans la rencontre et puis on est tombés dans un faux rythme à partir de la vingtième minute. Beaucoup de ballons perdus, arrachés... Des imprécisions qui nous amènent perdre ce match. Il y a des semaines comme ça. On va se poser les bonnes questions et bien se préparer pour le match de la semaine prochaine."

Face au Lou, le staff rouge et noir avait décidé de laisser quelques internationaux au repos (Marchand, Jelonch, Ramos...). Une équipe rajeunie pour défier les Rhodaniens mais ce petit turnover est loin d'être une excuse acceptable pour Ugo Mola : "Il faut arrêter de parler de ces périodes sans les internationaux français. C'est comme ça. Toutes les équipes ont leur lot de blessures, de joueurs retenus en sélection... On connaît les règles avant de débuter la saison. Ceux qui étaient sur le terrain ce dimanche ont peut-être laissé beaucoup de choses en vacances, à commencer pour l'énergie nécessaire pour gagner un match de rugby."

"À force de nous dire que nous sommes loin devant..."

À l'issue de cette onzième journée de championnat, le Stade toulousain est toujours en tête au classement, avec quatre points d'avance sur La Rochelle et le Racing 92, qui constituent le podium avec les Rouge et Noir. Une marge qui se réduit pour les Toulousains face à leurs concurrents. "À force de nous dire que nous sommes loin devant à la première place, et bien nous avons de moins en mois d'avance", a avoué l'ancien entraîneur d'Albi ou de Brive.

Ce week-end, Toulouse reçoit Perpignan sur son terrain d'Ernest-Wallon avec un objectif en tête : retrouver le goût de la victoire. Les derniers demi-finalistes du Top 14 et de Champions Cup restent sur trois matchs sans succès (deux revers, un match nul) et devraient pouvoir compter sur le retour de quelques cadres face à l'Usap. Pour rappel, les Haut-Garonnais seront normalement encore privés d'Antoine Dupont face aux Catalans, suspendu quatre semaines après son carton rouge face à l'Afrique du Sud, même si le demi de mêlée a fait appel de cette sanction.