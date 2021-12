Maxime Médard continuera-t-il encore sa carrière à l'issue de la saison 2021-2022 ? L'incertitude demeure toujours autour de la question. Mais Ugo Mola l'a confirmé en conférence de presse, des discussions sont en cours. "La chance de la prolongation y a que le terrain qui la donne, c'est ni Ugo Mola ni la direction du club qui donne quoi que ce soit. Nous on juge les performances et aussi on construit les effectifs en prévision des échéances futures. La dernière saison ou pas la dernière est toujours une question délicate et on a trop de respect pour Max (Médard) pour être les seuls à décider", a déclaré le technicien toulousain. Prolongation ou fin de carrière, Mola connaît la situation du joueur qui dispute actuellement sa 18ème saison en club. "Le sport de haut niveau est un sport de jeune et tu ne peux pas te retrouver avec une moyenne d'âge de ton effectif à 32-33 ans. La volonté du joueur de continuer est totalement légitime, c'est pas parce qu'on y répondra pas qu'on se fâchera, ce n'est pas non plus parce qu'on y répondra qu'on fera un passe droit. C'est tout une histoire d'équilibre d'effectif".

Le club avançant sur les saisons qui arrivent avec une vague de prolongations, le temps de la décision concernant Maxime Médard ne devrait pas tarder: "On s'est donné un petit moment pour évoquer la suite, mais rapidement on y verra clair sur l'avenir de Max au Stade toulousain".