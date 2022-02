Le futur joueur de La Rochelle, qui était titulaire dimanche contre le Racing 92 (13-16) et a fini le match à l'ouverture, est l'actuel meilleur marqueur du Top 14 avec 8 essais inscrits.

Son absence est un coup dur pour le leader du championnat, déjà privé aux postes de centres des internationaux français Yoram Moefana et italien Federico Mori, engagés dans le Tournoi des six nations, et de Pablo Uberti, touché à un genou.