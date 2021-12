Il n'était pas le seul absent de la séance du jour puisque Kane Douglas et Cameron Woki ont senti une gêne derrière le genou et ne se sont pas entraînés. Guido Petti, UJ Seuteni, Thierry Paiva et Vadim Cobilas ont aussi été laissés au repos. Pour rappel, l'infirmerie de l'UBB s'est déjà étoffée ces derniers jours, avec les blessures de Matthieu Jalibert, Mahamadou Diaby et Cyril Cazeaux.