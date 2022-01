Depuis son arrivée à Castres en 2020, Tyler Ardron s'est imposé au sein du club tarnais. Cette saison, il a déjà pris part à douze rencontres de championnat, et une de Champions Cup. Mobile sur le terrain, habile ballon en main, le Canadien a tout du troisième ligne moderne. Un profil qui, toujours selon RMC, a suscité l'intérêt de plusieurs clubs de Top 14. Au final, Ardon est fidèle au CO et restera deux ans de plus.