Si l’on se décide à analyser les performances lyonnaises à l’extérieur depuis le début de saison, on constate qu’avec 13 points pris, il s’agit du 5e meilleur bilan. Un premier état des lieux qui s’accompagne forcément d’une lecture plus poussée des chiffres car la situation est plus complexe. Tout d’abord, des actuels membres du top 6, le LOU est l’équipe qui a le moins souvent gagné hors de ses bases avec seulement deux succès, à Biarritz et Perpignan, les deux formations actuellement les moins bien classées. Et dans ce sprint final où chaque point va compter, faire le plein à domicile pourrait ne pas suffire. Entre Lyon (3e) et La Rochelle (7e), il n’y a par exemple que 4 points d’écart à l’instant-T.

Voilà qui fait dire au centre Thibaut Regard que Lyon "n’est pas à l’abri, bien que ce soit la seule équipe à avoir toujours été dans une position de qualifiable depuis l’ouverture de la saison ! Le classement n’a jamais été aussi serré et aucune équipe n’est sûre de rien. On n’a pas le temps de calculer et l’on doit jouer les six derniers matchs à fond pour en gagner un maximum." Et espérer retrouver la phase finale après l’échec de la saison 2020-2021. "On aura alors fait le job, poursuit le pilier Jérôme Rey. Mais si on peut se laisser un peu de souplesse et ne pas être tendu jusqu’à la fin…" Les Lyonnais ne vont effectivement pas se priver, eux qui doivent se rendre à Toulouse, Brive et Bordeaux.

Les deux derniers déplacements se sont soldés par des revers (à Castres 19-17 et à Clermont 25-16) alors que Lyon menait encore à 3 minutes du terme ! On se dit alors que l’équipe de Pierre Mignoni n’est pas loin, mais l’on se pose aussi la question de savoir ce qui explique ces défaillances. Car si Lyon présente la meilleure défense du TOP 14 à l’extérieur en moyenne de points encaissés (21), et n’a pris qu’un point de plus que Toulouse hors du Matmut Stadium de Gerland en dix rencontres, son indiscipline dans le money time lui coûte cher. "On n’a pas été assez rigoureux. On doit rester calme et lucide pour ne pas faire de faute. C’est juste mental. On sait que l’on est capable de gagner sur tous les terrains de TOP 14. On n’a pas de complexe d’infériorité à l’extérieur, même face aux gros", assure Thibaut Regard.

Ses 4 bonus défensifs à l’extérieur (le plus haut total) - en dix rencontres - montrent justement que Lyon n’est pas loin. Cependant "on doit régler nos 5 dernières minutes pour davantage aller jouer dans le camp adverse, et faire beaucoup moins de fautes. Il faut être irréprochable et ne pas "jouer" avec l’arbitre", reconnait Jérôme Rey, qui assure que le LOU ne change pas sa façon de jouer qu’il soit devant son public ou non. Même si le public change forcément la donne. On remarque par ailleurs que la formation rhodanienne, à domicile, est la meilleure de TOP 14 (41 points, 9 victoires pour 1 défaite), avec le statut de deuxième meilleure attaque.

Des axes de travail identifiés

En termes de jeu, la continuité domicile-extérieur est là bien que le passage vers un terrain synthétique nécessite une organisation inverse depuis l’été dernier, à savoir se réadapter à un gazon naturel quasiment un week-end sur deux. "À Castres par exemple, on voyait le terrain beau mais une fois dessus, lorsque l’on a fait des mêlées, on a vite eu des glissades. En tant que joueur professionnel, on doit s’adapter", précise Jérôme Rey. On doit travailler notre stress en se mettant dans des situations délicates et c’est ce que les coaches nous font faire", poursuit-il. Concrètement, sur des fins de séances, l’équipe joue des situations où elle mène ou perd de 2 points à 3 minutes du terme, pour gérer la pression. Et il est possible d’y ajouter des sessions de sprints pour essayer de travailler le plus normalement possible, bien que "dans le rouge".

Voilà ce qui a animé une partie des séances d’entrainement des dernières semaines et il sera donc intéressant de constater le comportement du LOU dès ce dimanche à Ernest-Wallon, face au Stade Toulousain. "Et l’on se dit que d’avoir coupé pour revenir mentalement plus frais va nous aider sur cette fin de championnat, pour avoir de la fraicheur sur les fins de matchs afin de les faire basculer en notre faveur", assure Thibaut Regard.