Les matchs :

Samedi 11 juin : Toulouse - La Rochelle à 21 h 05

Dimanche 12 juin : Bordeaux - Racing 92 à 21 h 05

Les arbitres :

Toulouse - La Rochelle : R. Poite assisté de MM. A. Descottes et T. Mallet. Vidéo : M. Gauzins

Bordeaux - Racing 92 : M. Raynal assisté de MM. M. Chalon et B. Gabaldon. Vidéo : M. Bonhoure

Les commentateurs :

Samedi 11 juin

Toulouse - La Rochelle : 21 h 05 en direct sur Canal +

Commentaire : Bertrand Guillemin / Marie-Alice Yahé / Romain Laffite

Dimanche 12 juin

Bordeaux - Racing 92 : 21 h 05 en direct sur Canal +

Commentaire : Eric Bayle / Marc Lièvremont / Philippe Fleys

Le choc du week-end : Toulouse - La Rochelle

C'est le match des champions. Le dernier vainqueur du Top 14 contre le dernier de la Champions Cup. Une affiche qui fait saliver toute la sphère rugbystique française et qui s'est imposée depuis quelques saisons comme l'un des classiques du championnat. Sur les dernières confrontations, les Toulousains restent sur six victoires de rang face à leur rival maritime. Ce choc d'une forte intensité aura une saveur toute particulière, puisque de nombreux internationaux se retrouveront sur la pelouse.

Le joueur : Matthieu Jalibert

Revenu de blessure depuis un mois déjà, le Bordelais a enchaîné les trois dernières rencontres de Top 14 avec plus ou moins de réussite. D'abord bon contre Toulon lors de la 24e journée, puis excellent contre Lyon trois semaines plus tard, l'ouvreur a ensuite connu un passage à vide contre Perpignan dimanche dernier. S'il est clair qu'il y a une Union Bordeaux-Bègles avec et sans Jalibert, la question qui reste en suspens est : est-ce que l'international aux 15 sélections fera basculer la rencontre ? Réponse dimanche soir, à Chaban Delmas.