Les matchs :

Samedi 23 avril : Stade français - Pau à 14h15

Samedi 23 avril : Castres - Clermont à 14h15

Samedi 23 avril : Racing92 - Biarritz à 17h15

Samedi 23 avril : La Rochelle - Perpignan à 17h15

Samedi 23 avril : Brive - Lyon à 17h15

Samedi 23 avril : Toulon - Toulouse à 21h05

Dimanche 24 avril : Montpellier - Bordeaux à 21h05

Les arbitres :

Stade français - Pau : M. Blasco-Baqué assisté de MM. Chalon et Chazal Vidéo : M. Ramos

Castres - Clermont : : M. Descottes assisté de MM. Nuchy et Crapoix Vidéo : M. Gauzins

Racing92 - Biarritz : M. Gasnier assisté de MM. Raynal et Bultet Vidéo : M. Lafon

La Rochelle - Perpignan : M. Minery assisté de MM. Cayre et Bats Vidéo : M. Grenouillet

Brive - Lyon : M. Cardona assisté de MM. Brousset et Bridoux Vidéo : M. Bonhoure

Toulon - Toulouse : M. Marbot assisté de MM. Dufort et Gabaldon Vidéo : M. Marchat

Montpellier - Bordeaux : M. Praderie assisté de MM. Poite et Albert Vidéo : M. Briquet-Campin

Les commentateurs :

Samedi 23 avril :

DUPLEX : à 14H05 en direct sur Canal +

Stade français - Pau : à 14h 15

Commentaire sur site : Philippe Fleys / Arthur Bourdeau

Commentaire en cabine : Thomas Glavany

Castres - Clermont : à 14h 15

Commentaire : Philippe Groussard / Cédric Heymans / François Plisson

Commentaires en cabine : Thibaut Martinez-Delcayrou

MULTIRUGBY : 17H15 en direct sur Canal +

MultiRugby : Jean-Baptiste Esculié

Consultant : Xavier Garbajosa

Brive - Lyon : 17h15 en multiplex

Commentaire sur site : Nicolas Dupin de Beyssat / Dorian Bercheny

Commentaire en cabine : Thomas Glavany

La Rochelle - Perpignan : 17h15 en multiplex

Commentaire sur site : Nicolas Souchon / Romain Almaric

Commentaire en cabine : Nicolas Fontaine

Racing - Biarritz : 17h15 en multiplex

Commentaire sur site : Gaspard Augendre / Romain Magellan

Commentaire en cabine : Thibaut Geffrotin Afficher l'image d'origine

Toulon - Toulouse : 21H05 en direct sur Canal +

Commentaire : Bertrand Guillemin / Marie-Alice Yahé / Romain Lafitte

Dimanche 24 avril

Montpellier – Bordeaux-Bègles : 21H05 en direct sur Canal +

Commentaire : Eric Bayle / Marc Lièvremont / Philippe Fley

Le choc du week end : Montpellier - Bordeaux

Cette 23ème journée sera l'occasion de voir une confrontation entre le leader Montpelliérain et son dauphin Bordelais. Les hommes de Cristophe Urios traversent actuellement une période difficile à travers l'enchaînement des trois défaites dans la trilogie. Les Bordelais n'ont plus gagné depuis presque un mois. Dans un sprint final haletant et indécis, les Bordelais doivent gagner à Montpellier pour conserver cette place de demi-finaliste. À l’inverse le leader héraultais est sur une très bonne dynamique sur cette fin de saison. Les hommes de Philippe Saint-André pourraient s'envoler en cas de victoire au GGL Stadium. Dans ce choc du dimanche soir, les girondins pourront compter sur le retour de l'international français Mathieu Jalibert.

La stat' : Une seule victoire toulousaine au Vélodrome

En sept déplacements sur la pelouse du stade Vélodrome, pendant la phase régulière du Top 14, le Stade Toulousain ne s’est imposé qu’une fois, lors de la 21e journée de la saison 2014-2015 (24-34). En général, les Stadistes encaissent une moyenne de 24 points pour 18 inscrits. Lors de sa dernière venue dans la cité phocéenne, en 2019, les équipiers de Marchand avaient vu leur série de six mois d’invincibilité s’interrompre (quatorze matchs et treize victoires). Terre maudite ?