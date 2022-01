Bordeaux-Bègles - Castres

Duel important en vue du top 6 ce samedi à Chaban-Delmas ! Le leader, Bordeaux-Bègles, accueille l’équipe en forme de ce Top 14, à savoir le Castres olympique. Privée de Matthieu Jalibert, Cameron Woki ou encore Guido Petti, l’UBB va devoir s’appuyer sur ses jeunes pour faire tomber les Castrais. Des Tarnais, qui arrivent reposés après avoir fait une revue d’effectif en Champions Cup, et qui se verraient bien réaliser le gros coup du week-end.

Quel est votre pronostic ? Sondage 4970 vote(s) Bordeaux-Bègles Match nul Castres

Notre pronostic : victoire de Bordeaux-Bègles, bonus défensif pour Castres.

Brive - Biarritz

Attention danger en Corrèze ! Englué à la treizième place et sur une série de quatre défaites en championnat, le CAB n’a pas le droit à l’erreur face à la lanterne rouge. Avec seulement deux points d’avance sur Biarritz, Brive a impérativement besoin d’une victoire pour se donner un bon bol d’air. En face, les Biarrots ont l’occasion de laisser la quatorzième place à leur adversaire du week-end. Une partie qui s’annonce tendue.

Quel est votre pronostic ? Sondage 4760 vote(s) Brive Match nul Biarritz

Notre pronostic : victoire de Brive.

La Rochelle - Montpellier

Le top 6 va également s’inviter sur la pelouse de Marcel-Deflandre. Les Rochelais, sixièmes avant le coup d'envoi, peuvent revenir, en cas de victoire, à hauteur de la quatrième place, occupée par… Montpellier. Privées chacune de leur internationaux français, les deux formations jouent gros et devraient offrir un beau spectacle au fidèle public maritime. Le MHR pourra notamment compter sur son maître à jouer, Paolo Garbisi, pour tenter de faire tomber la forteresse rochelaise.

Quel est votre pronostic ? Sondage 4667 vote(s) La Rochelle Match nul Montpellier

Notre pronostic : victoire de La Rochelle.

Perpignan - Lyon

Les objectifs ne sont pas les mêmes de chaque côté avant ce duel. À gauche, une Usap revigorée après sa victoire à Biarritz et qui est toute heureuse d’avoir quitté la zone rouge. À droite, un Lou affamé, en pleine confiance et qui se verrait bien enchaîner loin de ses bases pour conforter sa place dans les six premières places. Une rencontre indécise qui aura du mal à choisir son vainqueur, même si l’expérience des Lyonnais pourrait faire la différence.

Quel est votre pronostic ? Sondage 4656 vote(s) Perpignan Match nul Lyon

Notre pronostic : victoire de justesse du Lou, bonus défensif pour l’Usap.

Toulouse - Racing 92

Sur le papier, cette affiche a tout d’un véritable choc au sommet entre deux effectifs exceptionnels. Sur le terrain, c’est autre chose. Des Toulousains en difficulté depuis quelques semaines reçoivent des Racingmen privés de leur Tricolores et surtout huitièmes au classement à l’heure actuelle. Avec les retours attendus de Dupont, Ntamack, Jelonch ou encore Baille dans le quinze de départ, le Stade toulousain semble armé pour facilement se défaire d’un Racing diminué mais qui n’arrive pas à Ernest-Wallon en victime.

Quel est votre pronostic ? Sondage 4709 vote(s) Toulouse Match nul Racing 92

Notre pronostic : victoire de Toulouse.

Pau - Clermont

Rencontre de milieu de tableau mais qui peut valoir son pesant d’or. Les Palois, amputés de leur meneur de jeu Antoine Hastoy, vont tenter d’encore un peu plus s’éloigner des dernières places. Avec huit points d’avance sur Biarritz, la Section peut voir venir mais serait bien inspirée de s’imposer face à une ASM à la recherche de points. Hors du top 6, les Clermontois veulent frapper fort à l’extérieur pour se refaire une place au soleil. Des Jaunards, qui se présenteront dans le Béarn sans Damian Penaud, resté avec les Bleus.

Quel est votre pronostic ? Sondage 4518 vote(s) Pau Match nul Clermont

Notre pronostic : succès de Clermont, bonus défensif pour Pau.

Stade français - Toulon

Pour la clôture de cette seizième journée, c’est une partie indécise et importante que vont disputer Parisiens et Toulonnais. Pour ce trophée Dominici, le Stade français veut assurer à la maison pour toujours espérer une qualification pour les phases finales. En face, le RCT veut retrouver de la confiance et s’éloigner le plus rapidement possible de la treizième place. Cette rencontre vaudra incontestablement le coup d'œil.

Quel est votre pronostic ? Sondage 4336 vote(s) Stade français Match nul Toulon

Notre pronostic : succès du Stade français.