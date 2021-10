C’était le match attendu par beaucoup d’amoureux du TOP 14, le Stade Toulousain de retour à Aguilera pour affronter une équipe de Biarritz invaincue à domicile depuis son retour dans l’élite ! Et cette affiche a tenu ses promesses. Les deux équipes se sont livrées un gros combat, se sont rendues coup pour coup, mais ce sont finalement les Toulousains qui ont levé les bras après le coup de sifflet final. Pourtant ce match a mis du temps à se lancer au niveau du score, la faute à deux grosses défenses et surtout à beaucoup d’imprécisions. Habitués à livrer un gros début de match, les Biarrots ont essayé mais ont buté sur des Toulousains accrocheurs dans leurs 22 et malgré quelques imprécisions dans les lancements, notamment en touche avec trois ballons volés par les locaux, ce sont les hommes d’Ugo Mola qui mènent au score à la mi-temps. Contrairement à Brett Herron qui a manqué une pénalité dans cette première période, Thomas Ramos ouvre le score à la 37e.

Antoine Dupont change tout en deux minutes

Comme en début de match Biarritz part fort en seconde et est même tout proche d’inscrire un essai face au champion de France en titre, mais le talonneur Romain Ruffenach est stoppé à quelques centimètres de l’en-but (43e). Porté par son public, Biarritz va faire douter Toulouse et va prendre les devants grâce au pied de son ouvreur Herron (45e et 56e), 6-3. En face, les Toulousains lancent leurs cartouches sur le banc, à commencer par … Antoine Dupont ! Entré à la 52e minute, l’international français va attendre six minutes avant de frapper. Après une mêlée au milieu de terrain, le demi de mêlée s’échappe sur le côté gauche et d’une passe aveugle, lance Tim Nanai-Williams à l’essai (58e). Le Samoan inscrit son premier essai avec le Stade, qui reprend l’avantage au score.

Passeur, puis marqueur ! Deux minutes après avoir lancé son coéquipier à l’essai, Dupont surprend toute la défense de Biarritz après un ruck et s’échappe pour inscrire l’essai du break ! Toulouse a souffert, mais son demi de mêlée a une nouvelle fois fait parler son talent pour faire la différence. Malgré ce double coup pris sur la tête Biarritz va rester dans le match et va pousser pour revenir, face à des Toulousains réduits à 14 après l’expulsion d’Iosefa Tekori à vingt minutes de la fin. Et les locaux vont être récompensés de leurs nombreux efforts en inscrivant un essai en coin, avec à la conclusion le remplaçant Vincent Martin (75e) ! Toujours aussi solide en défense, Toulouse ne laisse pas le moindre espoir à des Biarrots vaillants et infligent à ces derniers une première défaite à Aguilera cette saison, là où les joueurs de l’UBB et du Racing sont tombés. Le champion de France est reçu 5 sur 5 dans ce début de saison et confirme qu’il sera le club à battre cette saison !