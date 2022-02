Les mauvaises nouvelles n'arrivent généralement jamais seules. Vendredi dernier, le Stade toulousain a subi sa cinquième défaite d'affilée en Top 14 contre le Stade français (28-29), avec une équipe largement amoindrie par l'absence de ses internationaux français, dont dix étaient concernés par la réception de l'Irlande. Quelques heures plus tôt, son trois-quarts centre Pita Ahki avait indiqué avoir été opéré, entraînant une absence de "plusieurs semaines". Selon nos informations, l'intervention subie au genou par le Néo-Zélandais devrait l'éloigner pour environ deux mois.

Un coup dur pour le club, tant Ahki est un élément central de sa ligne de trois-quarts depuis trois ans. Lundi après-midi, l'intéressé était au bord des terrains d'Ernest-Wallon, béquilles à la main, pour observer la première séance collective de la semaine de ses partenaires, lesquels préparent le déplacement capital à Pau samedi. Face à l'indisponibilité de l'international all black à 7, le retour de Santiago Chocobares, qui avait disputé le Rugby Championship avec l'Argentine puis avait subi plusieurs blessures, est toutefois de nature à rassurer. Très bon contre le Racing 92, il a encore été à son avantage face à Paris. L'apport du Puma au milieu du terrain est donc très attendu.

La présence d'Aldegheri attendue, quid de Ramos

Top 14 - Juan Cruz Mallia (Stade toulousain)Icon Sport

En clair, la ligne d'attaque toulousaine pourrait être renforcée au moment de se présenter au Hameau. Au-delà, comptera-t-elle sur le retour de Thomas Ramos ? Cela n'est pas impossible. En effet, en ce week-end de relâche pour le Tournoi des 6 Nations, vingt-trois joueurs seront protégés par le staff des Bleus. A coup sûr (ou presque), ce sera le cas pour Huit Toulousains (Baille, Marchand, Mauvaka, Flament, Cros, Jelonch, Dupont et Ntamack). Mais l'arrière international, présent sur la feuille de match contre l'Italie et l'Irlande, n'a disputé que six minutes en deux rencontres.

Fabien Galthié pourrait considérer que le joueur a besoin de temps et ainsi le renvoyer en club pour cette journée de Top 14. Le Stade toulousain devrait en tout cas disposer de son pilier droit Dorian Aldegheri, dans les vingt-huit hommes retenus contre la Squadra et le XV du Trèfle par le sélectionneur mais réserviste à chaque fois. L'ailier Matthis Lebel, appelé dans le groupe des quarante-deux mais relâché le mercredi soir lors des premières semaines de rassemblement de la sélection, s'entraînait bien avec les Rouge et Noir ce lundi.